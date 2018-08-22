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Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Rus silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği dev savaş robotunu tanıttı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:30:20 Güncelleme: 11:33:38
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Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Rusya merkezli silah üreticisi Kalashnikov, geliştirdiği 4 metrelik dev savaş robotunu katıldığı fuarda tanıttı. Igorek adlı dev robot, 4.5 ton ağırlığında. Kalashnikov, son teknoloji Igorek'in hala geliştirme aşamasında olduğunu belirtti.

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Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

RUSYA'NIN YENİ NESİL SAVAŞ MAKİNELERİ

Stockholm International Peace Research Institute'ta yer alan rapora göre, Sovyetler dönemindeki silahlanma hızına emin adımlar ile yaklaşıyor. Zira Rusya, 2006'dan bu yana askeri harcamalarını neredeyse ikiye katladı.

Artan bütçenin de etkisiyle Rusya yeni nesil silahlarının geliştirme çalışmalarına da hız verdi. İşte Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri...

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Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Satan 2 ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü.

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Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Rusya T-14 Armata 'Super Tank' ile NATO standartlarına ulaştı. 3 mürettebata ev sahipliği yapan tankın topu tam otomatik özelliğe sahip.

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Kalashnikov, dev savaş robotunu tanıttı

Tankın otomasyon özelliği sayesinde mürettebat sayısı azalmış durumda. Örneğin ABD'nin M1 Abrams tankı bu nedenle 4 kişi tarafından kullanılabiliyor.

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