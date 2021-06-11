Hangi ülkeler maskeleri çıkardı? Türkiye'de maske zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte maske zorunluluğu kalkan ülkeler...

ABD

Vakalar azalıp aşılama oranı yükselse de ABD'de hala koronavirüsle mücadele devam ediyor. Ancak aşıları tam olan kişiler için maske kuralı birçok eyalette kaldırıldı.

Her iki dozu yaptıran Amerikalıların artık açık havada maske takma zorunluluğu yok. Spor gibi kalabalık etkinlerde ise maskeyi halen takmak gerekiyor.