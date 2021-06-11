Hangi ülkeler maskeleri çıkardı? Türkiye'de maske zorunluluğu ne zaman bitecek? İşte maske zorunluluğu kalkan ülkeler...
Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, hızlı aşılanma umut oldu. Dünya genelinde hızlı aşılama ile birlikte vaka sayıları birçok ülkede azaldı, bazı ülkeler ise tedbirleri gevşetti. Son dönemde Türkiye'de de konuşulmaya başlanan maskesiz günler artık çok yakında. Kimi ülkelerde açık havada maske zorunluluğu kalkarken, bazı ülkelerde ise kapalı mekanlarda dahi belli şartlarda maskesiz gezilebiliyor. Peki hangi ülkede maskeler çıktı, hangilerinde yasak sürüyor? İşte detaylar...
Dünyayı kasıp kavuran COVID-19'la ilgili verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 175 milyonu aştı.
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 4 milyona yakın kişi hayatını kaybederken, iyileşen hasta sayısı 158 milyonu geçti. Halen hastalıkla boğuşan 12 milyon 700 bin civarında kişinin ise COVID-19 tedavisi sürüyor.
Türkiye halihazırda aşılamaya büyük bir hız vermiş durumda. Her geçen saat birçok kişi ve meslek grubu aşılanacaklar listesine ekleniyor. Şimdilik zorunluluk devam etse de toplumda maskelerin çıkacağına dair iyimserlik yükselmeye başladı. Yerli aşı çalışmalarındaki gelişmeler de bunu destekler nitelikte ilerliyor.
Peki maske zorunluluğunu esneten ülkeler arasında hangileri var?
Dünya genelinde birçok ülke pandeminin zararlarını en aza indirmek için önlemler alırken maske, mesafe ve temizlik şartı vazgeçilmez oldu. Salgının başlamasının üzerinden 1 yıl kadar geçtikten sonra ise koronavirüsün aşısı bulundu. Böylece salgınla mücadelede en önemli silahların başına aşı eklendi.
ABD
Vakalar azalıp aşılama oranı yükselse de ABD'de hala koronavirüsle mücadele devam ediyor. Ancak aşıları tam olan kişiler için maske kuralı birçok eyalette kaldırıldı.
Her iki dozu yaptıran Amerikalıların artık açık havada maske takma zorunluluğu yok. Spor gibi kalabalık etkinlerde ise maskeyi halen takmak gerekiyor.