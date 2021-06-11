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Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler acısı bir durum

Türkiye yerli ve milli silahlarda dünyanın dikkatini çekerken Yunanistan'dan tarihi bir itiraf geldi. Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesinde yer alan haberde "Yunan gemi inşa endüstrisi, herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum" denildi.

11.06.2021 13:51 - Son Güncelleme: 11.06.2021 13:57
Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler canısı durum

İHA'lar, SİHA'ar, yerli ve milli konseptteki silahlar ve mühimmatlar. Bu alanda yapılan atılım tüm dünyanın dikkatini çekerken, Yunanistan Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre değerlendiren bir haber yayınladı.

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Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler canısı durum

Haberde Türk donanmasının son dönemde elde ettiği atılıma değinilirken, Yunan gemilerinin Türkiye karşısında içler acısı halde bulunduğu benzetmesi dikkat çekti.

Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler canısı durum

MAVİ VATAN DESTEĞİ
Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesinde yer alan haberde, atılan her adımın Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediğinin vurgulanırken, "Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye, gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı." denildi.

Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler canısı durum

Haberde Türk donanmasında bulunan gemilerin imkan, kabiliyet, yaş ve teknolojik yeniliklerine de dikkat çekilirken, "Ankara, modern ve güçlü bir filonun, Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor." ifadeleri yer aldı.

Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler canısı durum

"DURUMUMUZ İÇLER ACISI
Haberde, Başkan Erdoğan'ın ilerleyen dönemde ülke yönetiminin başında olmaması halinde bile bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin deniz gücünün temellerinin atıldığı sağlam şekilde atıldığı vurgulanarak,