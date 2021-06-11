Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler acısı bir durum
Türkiye yerli ve milli silahlarda dünyanın dikkatini çekerken Yunanistan'dan tarihi bir itiraf geldi. Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesinde yer alan haberde "Yunan gemi inşa endüstrisi, herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan on yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten içler acısı bir durum" denildi.
11.06.2021 13:51
- Son Güncelleme: 11.06.2021 13:57
MAVİ VATAN DESTEĞİ
Yunanistan'da yayın yapan SL Press isimli haber sitesinde yer alan haberde, atılan her adımın Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını desteklediğinin vurgulanırken, "Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye, gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı." denildi.