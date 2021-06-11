Doğu Akdeniz'deki Türk gücünü gören Yunanistan'dan tarihi itiraf: İçler acısı bir durum

İHA'lar, SİHA'ar, yerli ve milli konseptteki silahlar ve mühimmatlar. Bu alanda yapılan atılım tüm dünyanın dikkatini çekerken, Yunanistan Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre değerlendiren bir haber yayınladı.