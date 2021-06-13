SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce Almanlar şimdi de ABD…
Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri dünya ülkeleri yakından takip ederken SİHA'lar her gün yeni bir ülkenin gazete manşetlerini süslemeye devam ediyor. Özellikle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı resmen hezimete uğratan SİHA'lar Alman ve Amerikan gazetelerinin son günlerde en çok konuştuğu silah oldu. ABD'li ünlü Wall Street Journal gazetesi "SİHA'lar Rus himayesindeki tankların ve diğer zırhlı araçların yanı sıra hava savunma sistemlerini de darmadağın etti" derken Alman medyası tarafından ise gelecekteki çatışmalarda giderek daha önemli bir rol oynayacağının altı çizildi.
13.06.2021 11:16
- Son Güncelleme: 13.06.2021 11:24
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polonya Savunma Bakanlığı'nın neden Bayraktar TB2'nin tedarik edilmesine karar verdiği sorusuna Bakan Błaszczak, "Benim amacım Polonya Ordusunu modernize ederek ülke savunmamızı süreklilik içerisinde geliştirmek. Bu anlaşma sayesinde Polonya çatışma alanlarında ve savaşlarda kanıtlanmış çok etkili bir insansız hava aracına sahip olacak." dedi.