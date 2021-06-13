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SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce Almanlar şimdi de ABD…

Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri dünya ülkeleri yakından takip ederken SİHA'lar her gün yeni bir ülkenin gazete manşetlerini süslemeye devam ediyor. Özellikle Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı resmen hezimete uğratan SİHA'lar Alman ve Amerikan gazetelerinin son günlerde en çok konuştuğu silah oldu. ABD'li ünlü Wall Street Journal gazetesi "SİHA'lar Rus himayesindeki tankların ve diğer zırhlı araçların yanı sıra hava savunma sistemlerini de darmadağın etti" derken Alman medyası tarafından ise gelecekteki çatışmalarda giderek daha önemli bir rol oynayacağının altı çizildi.

13.06.2021 11:16 - Son Güncelleme: 13.06.2021 11:24
SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce ABD şimdi de Almanlar…

ABD'li medya kuruluşu Wall Street Journal'dan sonra Alman medyası da Türkiye'nin ileri teknoloji dronelarının dengeleri nasıl değiştirdiğini yazdı. Lazer güdümlü füzelerin altının çizildiği haberde, Bayraktar TB2'nin kaderini değiştirdiği savaşlara yer verildi.

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SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce ABD şimdi de Almanlar…

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ülkesinin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polonya Savunma Bakanlığı'nın neden Bayraktar TB2'nin tedarik edilmesine karar verdiği sorusuna Bakan Błaszczak, "Benim amacım Polonya Ordusunu modernize ederek ülke savunmamızı süreklilik içerisinde geliştirmek. Bu anlaşma sayesinde Polonya çatışma alanlarında ve savaşlarda kanıtlanmış çok etkili bir insansız hava aracına sahip olacak." dedi.

SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce ABD şimdi de Almanlar…

"Envanterimize dahil edilecek olan 24 adet insansız hava aracı, 4 grup halinde tedarik edilecek" diyen Błaszczak, 24 uçağın 2022-2024 arası teslim edileceğini söyledi.

SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce ABD şimdi de Almanlar…

STANDART BİR ÜRÜN DEĞİL
"Tedarik edilecek olan Bayraktar TB2'ler ise Polonya Silahlı Kuvvetlerine hem keşif hem de saldırı gücü olarak büyük bir caydırıcılık sağlayacak." diyen Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "Standart bir ürün değil, ihtiyaçlarımıza özel üretilmiş bir ürün alacağız." dedi.

SİHA’lar dünya gündeminden düşmüyor! Önce ABD şimdi de Almanlar…

"TB2 alımı, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin mevcut ihtiyaçlarının bir sonucudur" diyen Bakan Błaszczak, "Polonya Savunma Sanayii, halihazırda Polonya Silahlı Kuvvetlerinin İHA filosunun büyümesini sağladı" dedi ve ekledi: