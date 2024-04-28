Hamas esirlerin videosunu yayımladı İsrail karıştı halk sokaklara indi: Netanyahu istifa!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 2 İsraillinin görüntüsünü paylaştı. Yapılan açıklamada, "İsrail bir seçim yapmalı. Ya esirler ya da savaş" denildi. Açıklamanın yapıldığı saatlerde İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası için yine sokaklara indi. Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs başta olmak birçok kentte gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, esir takası anlaşması yapılması halinde Refah'a operasyon askıya alınacağını iddia ederken İsrail'de aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir, Refah'a saldırı için Netanyahu'yu tehdit etti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 2 İsraillinin görüntüsünü paylaşırken, "İsrail bir seçim yapmalı. Ya esirler ya da savaş" ifadelerini kullandı.
ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız sürdürürken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri Mısır ve Katar aracılığında devam ediyor.
Hamas, anlaşma için İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilmesini, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşünü, kapsamlı yeniden inşa çabalarını, ablukanın sona ermesini ve temel insani yardımın sağlanmasını talep ediyor ancak İsrail ordusu geri adım atmıyor.
HAMAS 2 ESİRİN GÖRÜNTÜSÜ YAYINLADI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün Gazze Şeridi'nde esir tutulan 2 İsrail vatandaşının görüntüsünü paylaştı. Yapılan açıklamada, "İsrail, bir seçim yapmak zorundadır. Esirler ya da savaş. Refah'a girmek esirlerin savaşta ölmesine yol açacaktır. Refah'a girmek kaçırılanların ölmesi için başka bir yol olacaktır. İsrail esirleri seçmelidir" ifadeleri kullanıldı.
BAZEN BİZİ TERK ETTİĞİNİZİ HİSSEDİYORUZ
Videoda aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu belirtilen esirlerden biri, "202 gündür Hamas'ın esiriyim. Hava saldırısı nedeniyle tehlike altındayız. Bazen bizi terk ettiğinizi hissediyoruz. Başbakan ve tüm bakanları müzakerelerde esnek davranmaya çağırıyorum. Hükümete her şekilde baskı yapmanızı istiyorum. Protestolara devam edin." ifadelerini kullanırken gözyaşlarını tutamadı.