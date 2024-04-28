Hamas esirlerin videosunu yayımladı İsrail karıştı halk sokaklara indi: Netanyahu istifa!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 2 İsraillinin görüntüsünü paylaştı. Yapılan açıklamada, "İsrail bir seçim yapmalı. Ya esirler ya da savaş" denildi. Açıklamanın yapıldığı saatlerde İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası için yine sokaklara indi. Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs başta olmak birçok kentte gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, esir takası anlaşması yapılması halinde Refah'a operasyon askıya alınacağını iddia ederken İsrail'de aşırı sağcı bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir, Refah'a saldırı için Netanyahu'yu tehdit etti.