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Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

SON DAKİKA: ABD'deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

Son dakika haberleri... ABD'nin Teksas eyaletinde kan donduran bir katliam yaşanmış, 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Okulda dehşet yaşanırken ABD polisinin olaya geç müdahale ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Katliam anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 77 dakika boyunca saldırgan Salvador Ramos'u durdurmaya yönelik bir hamlede bulunulmadığı hatta polisin el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor.

14.07.2022 11:53 - Son Güncelleme: 14.07.2022 11:54
SON DAKİKA: ABD’deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler yayımlandı.

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SON DAKİKA: ABD’deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

"The Austin American-Statesman" isimli yerel gazete tarafından yayımlanan görüntülerde, saldırı anına ilişkin okulun çeşitli yerlerindeki güvenlik kamerası görüntüleri yer aldı.

SON DAKİKA: ABD’deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

BİR ÇOCUK SON ANDA KAÇMIŞ
Otoparkta kaydedilen görüntülerde, saldırganın viraja hızlı girip kaza yaptığı ve araca yaklaşan iki kişiye ateş açtığı, bir çocuğun son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Saldırganın okula giriş anında ise saatler 11.33'ü gösteriyor.

SON DAKİKA: ABD’deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

SINIFLARDA ATEŞ AÇTI!
18 yaşındaki saldırganın elinde yarı otomatik silahla okula girmesinden kısa süre sonra 11.35'te polisler olay yerine geliyor. Bu arada saldırganın sınıflarda ardı ardına ateş açması da görüntülere yansıyor.

SON DAKİKA: ABD’deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

Görüntülere göre, okula gelen ağır silahlı ve can yelekli polisler, olaya müdahale etmek yerine dakikalarca okulun koridorunda bekliyor.

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