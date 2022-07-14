SON DAKİKA: ABD’deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi

BİR ÇOCUK SON ANDA KAÇMIŞ

Otoparkta kaydedilen görüntülerde, saldırganın viraja hızlı girip kaza yaptığı ve araca yaklaşan iki kişiye ateş açtığı, bir çocuğun son anda kaçtığı kameralara yansıyor. Saldırganın okula giriş anında ise saatler 11.33'ü gösteriyor.