SON DAKİKA: ABD'deki okul katliamında büyük skandal! Görüntüler ortaya çıktı: Polisler müdahale etmedi
Son dakika haberleri... ABD'nin Teksas eyaletinde kan donduran bir katliam yaşanmış, 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Okulda dehşet yaşanırken ABD polisinin olaya geç müdahale ettiği iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Katliam anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 77 dakika boyunca saldırgan Salvador Ramos'u durdurmaya yönelik bir hamlede bulunulmadığı hatta polisin el dezenfektanını incelediği ve telefonuna baktığı görülüyor.
14.07.2022 11:53 - Son Güncelleme: 14.07.2022 11:54