Dua Lipa’dan Filistin’e destek! Kosova konserinde özgürlük çağrısı yaptı

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden Tel Aviv'e tepki yağıyor. Geçtiğimiz aylarda Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı yapan Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova'daki konser veren DJ Snake'in konserinde Filistin'e özgürlük çağrısı yaptı.
İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa'dan Filistin'e destek geldi.
DUA LİPA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK
Dünyaca ünlü DJ Snake Kosova'nın başkenti Priştine'de sahneye çıktı. Snake, performansı sırasında "Filistin'e özgürlük" çağrısında bulunurken dinleyiciler arasında bulunan Dua Lipa da Snake'in konuşması sırasında ellerini kaldırıp Filistin'e destek gösterdi.