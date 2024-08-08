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Dua Lipa’dan Filistin’e destek! Kosova konserinde özgürlük çağrısı yaptı

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü isimlerden Tel Aviv'e tepki yağıyor. Geçtiğimiz aylarda Gazze için kalıcı ateşkes çağrısı yapan Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova'daki konser veren DJ Snake'in konserinde Filistin'e özgürlük çağrısı yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 09:37 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 09:42
Dua Lipa’dan Filistin’e destek! Kosova konserinde özgürlük çağrısı yaptı 1

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa'dan Filistin'e destek geldi.

Dua Lipa’dan Filistin’e destek! Kosova konserinde özgürlük çağrısı yaptı 2

DUA LİPA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Dünyaca ünlü DJ Snake Kosova'nın başkenti Priştine'de sahneye çıktı. Snake, performansı sırasında "Filistin'e özgürlük" çağrısında bulunurken dinleyiciler arasında bulunan Dua Lipa da Snake'in konuşması sırasında ellerini kaldırıp Filistin'e destek gösterdi.

Dua Lipa’dan Filistin’e destek! Kosova konserinde özgürlük çağrısı yaptı 3

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARDAN İSRAİL'E TPKİ

Dünyaca ünlü Filistin kökenli mankenler Gigi ve Bella Hadid, ünlü oyuncu Jenna Ortega ve ABD'li şarkıcı Arian Grande de İsrail soykırımına karşı sessiz kalmıyor.

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