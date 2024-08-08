Dua Lipa’dan Filistin’e destek! Kosova konserinde özgürlük çağrısı yaptı

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ederken dünyaca ünlü Arnavut kökenli şarkıcı ve söz yazarı Dua Lipa 'dan Filistin 'e destek geldi.

Dünyaca ünlü DJ Snake Kosova'nın başkenti Priştine'de sahneye çıktı. Snake, performansı sırasında " Filistin 'e özgürlük" çağrısında bulunurken dinleyiciler arasında bulunan Dua Lipa da Snake'in konuşması sırasında ellerini kaldırıp Filistin'e destek gösterdi.

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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARDAN İSRAİL'E TPKİ

Dünyaca ünlü Filistin kökenli mankenler Gigi ve Bella Hadid, ünlü oyuncu Jenna Ortega ve ABD'li şarkıcı Arian Grande de İsrail soykırımına karşı sessiz kalmıyor.