Gizli Servis Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdi? Polis mesajlaşmaları ortaya çıkardı: 90 dakika boyunca…

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, bilerek mi ölüme gönderildi? Beaver County Acil Servis Birimi'nin suikast girişiminden önceki mesajlaşmaları ortaya çıktı. Yeni yayımlanan kısa mesajlara göre Donald Trump'a suikast düzenlemeye çalışan Thomas Matthew Crooks, Trump'a ateş açmadan 90 dakika önce güvenlik güçlerinin radarına girdi. Peki güvenlik güçleri Crooks'u nasıl engelleyemedi? İşte, kan donduran suikast girişiminin detayları…
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
SUİKASTÇI 90 DAKİKA ÖNCE RADARA GİRMİŞTİ
Beaver County Acil Servis Birimi'nin suikast girişiminden önceki mesajlaşmaları ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki yazışmaları, Donald Trump'a suikast düzenlemeye çalışan Thomas Matthew Crooks'un, Pensilvanya'da Trump'a ateş etmeden 90 dakika önce yetkililerin radarına girdiğini ortaya çıkardı.
KESKİN NİŞANCILAR TESPİT ETTİ
Mesajlarda ayrıca 20 yaşındaki Crooks'un Cumhuriyetçi Parti adayına suikast girişimini hazırlarken kolluk kuvvetlerinin varlığından haberdar olduğu da ortaya çıktı.