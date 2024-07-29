Gizli Servis Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdi? Polis mesajlaşmaları ortaya çıkardı: 90 dakika boyunca…

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, bilerek mi ölüme gönderildi? Beaver County Acil Servis Birimi'nin suikast girişiminden önceki mesajlaşmaları ortaya çıktı. Yeni yayımlanan kısa mesajlara göre Donald Trump'a suikast düzenlemeye çalışan Thomas Matthew Crooks, Trump'a ateş açmadan 90 dakika önce güvenlik güçlerinin radarına girdi. Peki güvenlik güçleri Crooks'u nasıl engelleyemedi? İşte, kan donduran suikast girişiminin detayları…