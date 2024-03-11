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2024 Oscar Töreni’nden skandal kareler: Sahnede ahlaksız teklif! Birinin elbisesi yırtıldı biri yere kapaklandı biri sahneye çırılçıplak koştu

96. Oscar Ödül Töreni bu yıl da pek çok skandala sahne oldu. Kırmızı halıya kapaklanan ünlülerden elbisesi yırtılanlara, sahnede ahlaksız teklif alanlardan çırılçıplak mikrofona koşanlara… İşte, 2024 Oscar Töreni'nde yaşanan tüm skandallar…

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 14:31 Güncelleme 11 Mart 2024, 14:43
2024 Oscar Töreni’nden skandal kareler: Sahnede ahlaksız teklif! Birinin elbisesi yırtıldı biri yere kapaklandı biri sahneye çırılçıplak koştu 1

96. Oscar Ödül Töreni'nde onlarca film ve oyuncu çeşitli kategorilerde ödüller kazanırken pek çok kırmızı halı pek çok skandala da sahne oldu.

2024 Oscar Töreni’nden skandal kareler: Sahnede ahlaksız teklif! Birinin elbisesi yırtıldı biri yere kapaklandı biri sahneye çırılçıplak koştu 2

Oscar Ödül Töreni 96. kez düzenlenirken onlarca film ve oyuncu, çeşitli kategorilerde ödüller kazandı.

2024 Oscar Töreni’nden skandal kareler: Sahnede ahlaksız teklif! Birinin elbisesi yırtıldı biri yere kapaklandı biri sahneye çırılçıplak koştu 3

Cillian Murphy'nin başrolünde yer aldığı Christopher Nolan filmi Oppenheimer, En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alarak geceye damga vurdu.

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