Filistinli gazeteci terör devleti İsrail’in sözde Gazze planını takvim.com.tr’ye anlattı: Aşiret planı siyonist propagandadır! Kanımızın son damlasına kadar Mescid-i Aksa’nın yanındayız

Terör devleti İsrail, kara saldırısında hezimete uğramaya devam ederken Batı basınında soykırımcı İsrail'in Gazze'yi aşiretlere bölmeye yönelik sözde planları gündem oldu. Sözde "böl, parçala, yönet" planı ile Gazze'de İsrail için çalışacak aşiretler olduğu işaret edilirken Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya, siyonist propagandayı Takvim.com.tr'ye anlattı.

Terör devleti İsrail'in propaganda için kullandığı sosyal medya hesaplarında ʺOrta Doğu'nun Singapur'una dönüşecek her şeye sahip! Bu, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin savaşın ardından görmeyi arzuladığı şeyʺ ifadesi ile paylaşılan bir fotoğraf.

SİYONİST PROPAGANDAYI FİLİSTİNLİ GAZETECİ ANLATTI

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya, terör devleti İsrail'in Gazze'yi aşiretlere bölüp yönetimi ele geçirme projesinin tamamen siyonist propagandadan ibaret olduğunu söyledi. Siyonist rejimin Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den önce de Filistin için tehcir planları yaptığını fakat bunları hayata geçiremediğini belirtti.

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya

"TERÖR DEVLETİ HİÇBİR ASKERİ BAŞARI ELDE EDEMEDİ"

1948'den bu yana Filistin'in yüzde 70'ini ele geçiren terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den önce özellikle Batı Şeria'yı hedef aldığına dikkat çeken Filistinli gazeteci, soykırımcının amacının Gazze'yi tamamen boşaltmak olduğuna dikkat çekti ve "Gazze 3 aydır tam anlamıyla bir soykırıma maruz kalıyor. Bin sekiz yüzden fazla katliam yapıldı, 600'den fazla aile nüfus kayıtlarından silindi." dedi.

Terör devleti İsrail'in sahada uygulamaya çalıştığı politika ile insanları göçe zorladığını belirten Taqiya, "Ancak bütün bu katliamlara rağmen üç aydır bunu başaramadı. Tehcir konusunda askeri anlamda hiçbir başarı elde edilmiş değil." dedi.

"İŞGALCİ İSRAİL GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI"

Muhammed Ebu Taqiya, terör devleti İsrail'in el Kassam Tugayları'ndan darbe yemeye devam ederken yaptığı "karada üstünlük sağladık" propagandasının aksine Gazze'de birçok noktadan geri çekilmeye başladıklarına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Direnişi tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen işgalci İsrail, 3 ay sonra hala direnişten darbe almaya devam ediyor. Gazze'de bir kontrol sağlama planı var hala sağlanmadı ve geçtiğimiz iki gün içinde birçok noktadan geri çekilmeye başladı. Tabii ki bu teknik olarak, tamamen bir geri çekilme değil ama birkaç noktada geri çekildiler

"NETANYAHU KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de saldırıları sürdürmesinin tek sebebinin koltuğunu korumak olduğunu söyleyen Muhammed Ebu Taqiya, "İşgalci İsrail şu anda soykırımının uzaması için uğraşıyor, Netanyahu'nun ilk çıkarları bu yönde. Bu savaş ne kadar sürerse güvende olacak, zaman kazanmış olacak, bir şekilde kendisini kurtarmaya çalışıyor." dedi.

"GAZZE'DE AŞİRET PLANI SİYONİST PROPAGANDADIR"

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi aşiretlere bölerek ele geçirme planı hakkında konuşan Taqiya, "Gazze'de aşiret diye bir şey yok. İşgalci İsrail'e bağlı aşiret diye bir şey yok. Bu tam bir propagandadır. Dünyada özgür vicdanı olan insanların baskısını hafifletmek adına böyle fikirler ortaya sürülüyor." ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİ HİÇBİR HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ"

Gazze'de bu bahsedilen aşiret konusunda aslında sahadaki gerçekleri dinlemek gerekiyor. Gerçek şudur: Sadece Filistinlilerin anlattıklarına göre değil, yabancı uzmanlar ve hatta işgalci İsrail'in askeri uzmanlarının değerlendirmeleri de şunu gösteriyor; İşgalci İsrail askeri anlamda Gazze'deki hiçbir hedefini gerçekleştirmiş durumda değil.

"DİRENİŞ HALA TEL AVİV'İ VURUYOR"

Daha düne kadar Tel Aviv'i vuran bir direniş var. Gazze'de işgal güçlerini hedef alan, ciddi isabet ettiren direniş görüntüleri var. Direniş bütün bunları görüntülerle gösteriyor çünkü biliyor ki işgalci İsrail yalan söyler, propaganda yapar. Direnişin bunlara karşı da hazırlığı var ve mümkün oldukça yapılan operasyonları kayda almaya çalışıyorlar, işgalci insanların yalanlarına karşı.

"AKSA'YA KANIMIZ FEDA OLSUN"

Filistinli gazeteci Taqiya, tek bir Filistinlinin dahi Gazze'den, Batı Şeria'dan, Kudüs'ten kalıcı olarak kaçmadığını söyledi. Bir buçuk milyon Filistinlinin hala Gazze'den ayrılmadığına dikkat çeken Taqiya, "Direnişin, Gazze'deki insanların tavrı nettir. İnsanlar ailesinden onlarca kişiyi kaybetmesine rağmen 'Buradayız, direnişin yanındayız, Mescid-i Aksa'ya kanımız feda olsun.' diyor." şeklinde konuştu.