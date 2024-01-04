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Filistinli gazeteci terör devleti İsrail’in sözde Gazze planını takvim.com.tr’ye anlattı: Aşiret planı siyonist propagandadır! Kanımızın son damlasına kadar Mescid-i Aksa’nın yanındayız

Terör devleti İsrail’in Gazze’de sözde yerleşim planı propagandasını Filistinli gazeteci çökertti. Batı basını soykırımcı İsrail’in Gazze’yi aşiretlere bölerek yönetimi ele geçirmeyi planladığını iddia ederken Takvim.com.tr’ye konuşan Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya, sözde “böl, parçala, yönet” planı için “Gazze’de aşiret diye bir şey yok.” dedi ve İsrail’e bağlı aşiretler iddiasının siyonist propagandadan ibaret olduğunu söyledi. Gazze’nin kuzeyinde kontrolü ele geçirdiğini iddia eden soykırım ordusunun son günlerde birçok bölgeden geri çekildiğine dikkat çeken Filistinli gazeteci, Filistinlilerin topraklarını terk etmeyeceğini söyledi ve Gazze’deki insanların tavrı nettir. İnsanlar ailesinden onlarca kişiyi kaybetmesine rağmen ‘Buradayız, direnişin yanındayız, Mescid-i Aksa’ya kanımız feda olsun.’ diyor.” şeklinde konuştu.

Beyza Türkyılmaz Beyza Türkyılmaz TAKVIM
Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 16:16 Güncelleme 04 Ocak 2024, 16:45
Filistinli gazeteci terör devleti İsrail’in sözde Gazze planını takvim.com.tr’ye anlattı: Aşiret planı siyonist propagandadır! Kanımızın son damlasına kadar Mescid-i Aksa’nın yanındayız

Terör devleti İsrail, kara saldırısında hezimete uğramaya devam ederken Batı basınında soykırımcı İsrail'in Gazze'yi aşiretlere bölmeye yönelik sözde planları gündem oldu. Sözde "böl, parçala, yönet" planı ile Gazze'de İsrail için çalışacak aşiretler olduğu işaret edilirken Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya, siyonist propagandayı Takvim.com.tr'ye anlattı.

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SİYONİST PROPAGANDAYI FİLİSTİNLİ GAZETECİ ANLATTI

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya, terör devleti İsrail'in Gazze'yi aşiretlere bölüp yönetimi ele geçirme projesinin tamamen siyonist propagandadan ibaret olduğunu söyledi. Siyonist rejimin Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den önce de Filistin için tehcir planları yaptığını fakat bunları hayata geçiremediğini belirtti.

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu TaqiyaFilistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya

"TERÖR DEVLETİ HİÇBİR ASKERİ BAŞARI ELDE EDEMEDİ"

1948'den bu yana Filistin'in yüzde 70'ini ele geçiren terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den önce özellikle Batı Şeria'yı hedef aldığına dikkat çeken Filistinli gazeteci, soykırımcının amacının Gazze'yi tamamen boşaltmak olduğuna dikkat çekti ve "Gazze 3 aydır tam anlamıyla bir soykırıma maruz kalıyor. Bin sekiz yüzden fazla katliam yapıldı, 600'den fazla aile nüfus kayıtlarından silindi." dedi.

Terör devleti İsrail'in sahada uygulamaya çalıştığı politika ile insanları göçe zorladığını belirten Taqiya, "Ancak bütün bu katliamlara rağmen üç aydır bunu başaramadı. Tehcir konusunda askeri anlamda hiçbir başarı elde edilmiş değil." dedi.

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"İŞGALCİ İSRAİL GERİ ÇEKİLMEYE BAŞLADI"

Muhammed Ebu Taqiya, terör devleti İsrail'in el Kassam Tugayları'ndan darbe yemeye devam ederken yaptığı "karada üstünlük sağladık" propagandasının aksine Gazze'de birçok noktadan geri çekilmeye başladıklarına dikkat çekti ve şöyle konuştu:

Direnişi tamamen ortadan kaldıracağını söyleyen işgalci İsrail, 3 ay sonra hala direnişten darbe almaya devam ediyor. Gazze'de bir kontrol sağlama planı var hala sağlanmadı ve geçtiğimiz iki gün içinde birçok noktadan geri çekilmeye başladı. Tabii ki bu teknik olarak, tamamen bir geri çekilme değil ama birkaç noktada geri çekildiler
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"NETANYAHU KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Gazze'de saldırıları sürdürmesinin tek sebebinin koltuğunu korumak olduğunu söyleyen Muhammed Ebu Taqiya, "İşgalci İsrail şu anda soykırımının uzaması için uğraşıyor, Netanyahu'nun ilk çıkarları bu yönde. Bu savaş ne kadar sürerse güvende olacak, zaman kazanmış olacak, bir şekilde kendisini kurtarmaya çalışıyor." dedi.

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"GAZZE'DE AŞİRET PLANI SİYONİST PROPAGANDADIR"

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi aşiretlere bölerek ele geçirme planı hakkında konuşan Taqiya, "Gazze'de aşiret diye bir şey yok. İşgalci İsrail'e bağlı aşiret diye bir şey yok. Bu tam bir propagandadır. Dünyada özgür vicdanı olan insanların baskısını hafifletmek adına böyle fikirler ortaya sürülüyor." ifadelerini kullandı.

"İŞGALCİ HİÇBİR HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ"

Gazze'de bu bahsedilen aşiret konusunda aslında sahadaki gerçekleri dinlemek gerekiyor. Gerçek şudur: Sadece Filistinlilerin anlattıklarına göre değil, yabancı uzmanlar ve hatta işgalci İsrail'in askeri uzmanlarının değerlendirmeleri de şunu gösteriyor; İşgalci İsrail askeri anlamda Gazze'deki hiçbir hedefini gerçekleştirmiş durumda değil.

"DİRENİŞ HALA TEL AVİV'İ VURUYOR"

Daha düne kadar Tel Aviv'i vuran bir direniş var. Gazze'de işgal güçlerini hedef alan, ciddi isabet ettiren direniş görüntüleri var. Direniş bütün bunları görüntülerle gösteriyor çünkü biliyor ki işgalci İsrail yalan söyler, propaganda yapar. Direnişin bunlara karşı da hazırlığı var ve mümkün oldukça yapılan operasyonları kayda almaya çalışıyorlar, işgalci insanların yalanlarına karşı.
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"AKSA'YA KANIMIZ FEDA OLSUN"

Filistinli gazeteci Taqiya, tek bir Filistinlinin dahi Gazze'den, Batı Şeria'dan, Kudüs'ten kalıcı olarak kaçmadığını söyledi. Bir buçuk milyon Filistinlinin hala Gazze'den ayrılmadığına dikkat çeken Taqiya, "Direnişin, Gazze'deki insanların tavrı nettir. İnsanlar ailesinden onlarca kişiyi kaybetmesine rağmen 'Buradayız, direnişin yanındayız, Mescid-i Aksa'ya kanımız feda olsun.' diyor." şeklinde konuştu.

"GAZZE'NİN KUZEYİ İSRAİL KONTROLÜNDE DEĞİL"

Terör devleti İsrail Gazze'nin kuzeyinde kontrolü ele geçirdiğini iddia ederken Taqiya ise durumun çok daha farklı olduğuna dikkat çekti ve "İşgalci İsrail Gazze'nin kuzeyini boşaltmış gibi göstermeye çalışıyor ama bugün kuzeyde yaklaşık 800 bin kişi bulunuyor. İşgalci İsrail bunları görmezden geliyor. Güneydeki insanlar şartlar uygun olduğu anda kuzeydeki evlerine geçmeye çalışıyor, işgalci İsrail'in tehcir politikası uygulanmıyor." dedi.

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SOYKIRIMCININ HEDEFİ BATI ŞERİA

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den önce tehcir politikasını başlattığını belirten Muhammed Ebu Taqiya, Aksa Tufanı Operasyonu'ndan önce Tel Aviv'de Batı Şeria'ya yönelik kararlar alındığını belirtti ve "Batı Şeria'dan başlamak istediler çünkü orada gelişmiş bir silahlı direniş yok. Bir milyon işgalcinin yerleştirilmesinden bahsediyorlar. Önceden inşa edilecek yerleşim alanları planladılar." dedi.

SİYONİSTTEN TEHCİR İÇİN AÇIK ÇEK

Terör devleti İsrail'in Kudüs'te her fırsatta insanların evlerini yıktığını, yüklü miktarlarda para cezaları keserek topraklarından çıkarmaya çalıştığını belirten Taqiya, Batı Şeria'da ve Kudüs'te yüzlerce örnek olduğunu söyledi ve soykırımcı İsrail'in tehcir politikasını şöyle anlattı:

Kudüs'te küçücük bir dükkan, 4 metrelik. 10 milyon dolar, 15 milyon dolar teklifte bulundular, sonra açık çek verdiler ama insanlar dükkanlarından çıkmadı. El Halil'de yakın zamanda normal bir şekilde hayatını kaybetmiş bir amcanın hikayesi var. 2 metrelik dükkanına 15 milyonluk teklif yapıldı, sonra 20, sonra açık çek verildi ama o kabul etmedi ve direndi.

"9 BİN KİŞİ TEDAVİ EDİLEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜ"

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Taqiya, dünyanın odaklanması gereken konunun Gazze'deki soykırım olduğuna dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

Bizim odaklı olmamız gereken nokta Gazze'deki soykırımı durdurmak oradaki insanlara gerçek anlamda sahip çıkmak. Üç aydan bahsediyoruz, açlık susuzluk bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya 1 buçuk milyon insan… 60 bin kişinin yaralanmasından bahsediyoruz ancak sınır kapısından 800 kişi geçebilmiş durumda. Bu rakam sağlık sisteminin tamamen çöktüğü bir ülkede bütün yardımların ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor.

"İSRAİL ALGI ÜZERİNDEN İNŞA EDİLMİŞ BİR DEVLETTİR"

Diğer taraftan sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre 9 bin kişi orta derecede yaralıydı. Tedavi imkanı var olsaydı kesinlikle hayatta kalacaklardı ancak şehit oldular bu korkunç soykırıma daha odaklı olmamız gerekiyor, işgalci İsrail'in propagandalarına değil. Çünkü işgalci İsrail algı üzerinden inşa edilmiş bir devlettir. 1948'de toprakları işgal etmeden 100 sene önce algı yönetimi ile kurulmuş bir devlet… "Sahipsiz topraklar topraksız millete verilecek" yalanlarıyla kurulmuş bir katil devlet, bütün yaptıkları bundan ibarettir.

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