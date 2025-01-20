Gazze’de Filistinli mahkumlara coşkulu karşılama

Filistinli başka bir kadın esir ise hapishanedeki koşulların ağır olduğunu, kasıtlı bir mahrumiyete maruz kaldıklarını belirterek mahremiyetlerinin de hiçe sayıldığını belirtti.

Amr, "İsrail hapishanelerinde başka esirler bıraktıklarını, Gazze'de canını veren 50 bin kadar Filistinli karşısında sevinçlerinin eksik kaldığını" dile getirdi.

"ŞEHİTLERE RAHMET HALKA DUA"

İsrailli gardiyanların kendilerine son dönemde çok kötü davrandığını, fiziksel müdahalelere maruz kaldıklarını anlatan Filistinli kadın esir, Gazze halkının "şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek buradaki halk için" dua etti.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARDA BİR KADIN EKSİKTİ

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer Hapishanesinde yapılan kimlik kontrolünde anlaşmaya göre bir kadın esirin eksik olduğunu tespit etmesinin ardından arabulucular ve Kızılhaç'a durumu bildirdiğini ve anlaşmaya uyulması için baskı talep ettiğini bildirmişti.