CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden sistematik soykırımın 15. ayında "ateşkes" kararı alındı. Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Bu kapsamda Hamas ve İsrail arasında esir takası 19 Ocak itibarıyla başladı.
Takvim.com.tr Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir takasını dakika dakika sizler için derledi.
Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
Filistinliler, Hamas'la İsrail arasındaki ateşkes mutabakatı kapsamında İsrail’in Ofer Askeri Cezaevi’nden salıverilen 90 Filistinli kadın ve çocuk esiri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria’daki Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.
İsrail askerleri, soğuk nedeniyle ateş yakarak bölgede bekleyen Filistinlilere ara ara gözyaşartıcı gaz ve ses bombaları atarak müdahale etti. Saatler yerel saatle 01.00'e doğru gelirken çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenledi.
Göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahalenin ardından İsrail askeri cipleri, bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.
İsrail askerlerinin Beytunya beldesine düzenlediği baskından kısa süre sonra Filistinli esirleri taşıyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) himayesindeki otobüs Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrıldı.
Otobüs, Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah’taki Filistinli esirlerin teslim edileceği Manara Meydanı'na doğru hareket etti.
İsrail askerlerinin yoldan uzaklaştırdığı Filistinliler, esirleri taşıyan otobüsü gördükten sonra coşku içerisinde ıslıklarla tezahürat yaptı.
ESİR TAKASINDA İSRAİL TARAFINDAN İHLAL: FİLİSTİNLİ 1 KADIN ESİRİN EKSİK ÇIKMASI GECİKMEYE NEDEN OLDU
Filistin'deki Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Ofer'den serbest bırakılan esirlerin isimleri üzerinde yapılan incelemeler sırasında bir kadın esirin eksik olduğunun tespit edilmesi sonucu teknik ekiplerin uzlaşılan esir listesine uyulması için İsrail güçlerine baskı yapmak amacıyla arabulucular ve Kızılhaç ile iletişim kurduğunu, kısa süre sonra esirlerin yola çıkacağını bildirdi.
İsrail’den Kanal 12 televizyonu ise sorunun daha sonra çözüldüğünü ve esirlerin yola çıktığını aktardı.
Anlaşma kapsamında serbest bırakılan 90 Filistinli esirden 69'unun kadın, 20'sinin çocuk olduğu bildirildi.
İsrail basını, Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78'inin işgal altındaki Batı Şeria'dan, 12'sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olduğunu yazdı.
Filistinliler, Ramallah’taki Beytunya beldesinde toplandı. Ofer Askeri Cezaevi'ni gören tepeden serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan konvoyun hareket etmesini bekledi. Cezaevi önündeki hareketlilik, bekleyen kalabalığın coşkusunu artırdı.
Ayrıca İsrail ordusunun Ofer Cezaevi yakınlarında Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını bekleyenlere insansız hava araçlarıyla gözyaşartıcı gaz bombaları attığı görüldü.
İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri, Ofer Askeri Cezaevi'nden esirlerin serbest bırakılması süresince ve sonrasında yapılacak yürüyüşler ve kutlamalara katılmamaları konusunda uyararak müdahale tehdidinde bulunmuştu.
İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmaya göre, dün serbest bırakılan 3 İsrailli kadın esire karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli esirin serbest kalması öngörülüyordu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri dün akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.
Hamas, rehinelerin durumlarının iyi olduğunu gösteren bir video paylaştı. Görüntülerde serbest bırakılan rehinelerin son derece mutlu ve sağlıklı oldukları, temiz ve yeni giysiler giydikleri dikkat çekti. Hamas ayrıca rehinelere, 16 aylık döneme ilişkin bir fotoğraf albümü ve Gazze Haritası içeren hediyeler sundu. Hediyelerin üzerinde Hamas logosu bulunurken, rehineler bu hediyeleri gülümseyerek kabul etti.
İsrail Sağlık Bakanlığı, serbest bırakılan üç esirin Tel HaShomer Sheba Tıp Merkezi'ne ulaştığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, "hastane personeli ve uzman ekipler, kendilerini karşılamaya ve gerekli olan tıbbi, psikolojik veya diğer ihtiyaçlarını karşılamak için gereken her şeyi yapmaya hazır." ifadeleri kullanıldı.
Hamas tarafından serbest bırakılan üç rehine İsrail'e ulaşırken kontrol amaçlı hastaneye götürüleceği açıklandı.
Konuya ilişin açıklama yapan İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü şu ifadeleri kullandı: "Üç serbest bırakılan kişi şu anda anneleriyle birlikte Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterle hastaneye doğru yola çıktı. Orada diğer aile üyeleriyle buluşacaklar ve tıbbi tedavi alacaklar."
Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi.
Nazzal, Doha'da bulunan Hamas Siyasi Ofisi'nde AA muhabirine, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uzun süren müzakere sürecine ve varılan anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.
Gazze'de ateşkes anlaşması müzakereleri ile Türkiye'nin her zaman yakından ilgilendiğini belirten Nazzal, şunları kaydetti:
"Türkiye hiçbir zaman bu müzakerelerin uzağında değildi ve özellikle son aylarda yakından takip ettiler. İsrail'in Türkiye'nin etkin rolüne itirazları olsa da biz her zaman Türkiye'nin bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini söyledik."
"(TÜRKİYE'NİN) ANLAŞMANIN BU NOKTAYA GELMESİNDE ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK OLDU"
Ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisine dikkati çeken Nazzal, şu ifadeleri kullandı:
"Türkler, masada olmasalar bile müzakerelerin sürekli ve kararlı bir şekilde takipçisi oldular ve gelişmeleri sürekli takip ettiler. Müzakerelerin ve sonucundaki anlaşmanın bu noktaya gelmesinde etkileri çok büyük oldu."
"İSRAİL, SALDIRILARLA ALAMADIĞINI MÜZAKERE MASASINDA KOPARMAYA ÇALIŞTI"
İsrail'in aralıksız süren saldırıları ile ulaşamadığı hedeflerini müzakere görüşmelerinde almak istediğini dile getiren Nazzal, "Biz siyonist İsrail ile sadece askeri bir mücadele vermiyoruz aynı zamanda siyasi olarak da bir mücadele veriyoruz. Hiç şüphesiz bu siyasi mücadelenin en önemli noktasını ise ateşkes müzakereleri oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldan beri arabulucular Katar, Mısır ve ABD’nin yürütmüş olduğu bu süreç oldukça sert ve mücadele içerisinde geçti. Siyonistler askeri operasyon ve saldırılar ile alamadıklarını müzakere masasında koparmaya çalıştı ve müzakere sürecinde istediklerini almak için çok uğraştı." dedi.
"İSRAİL SAVAŞIN BAŞINDA AÇIKLADIĞI HEDEFLERİN HİÇBİRİNE ULAŞAMADI"
İsrail'in savaşın başında hedeflediği hiçbir hedefe ulaşamadığını kaydeden Nazzal, "İsrail daha önce savaşın başında açıkladığı esirlerin kurtarılması, Gazze'de direnişin ve özellikle Hamas'ın bitirilmesi ve Gazze'nin tamamen işgali gibi hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Askeri saldırılar ile esirlerini kurtaramadılar ve müzakere yapmak zorunda kaldılar. Ve şu an geldiğimiz noktada ancak ateşkes anlaşması ile esirlerini kurtarabilecekler." şeklinde konuştu.
"NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI KABUL ETMESİNİN TEK NEDENİ TRUMP'IN BASKISI DEĞİL, DİRENİŞİN BAŞARISIDIR"
Müzakerelerin bir ateşkes anlaşmasına dönüşmesinde sadece ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail üzerindeki etkisi olmadığına dikkati çeken Nazzal, "ABD başkanı seçilen Trump'ın İsrail'e baskı yaptığı bir gerçek. Ancak bu sürecin temel nedeni Filistin halkının direnişi ve işgalci İsrail'in hedeflerini gerçekleştirememiş olmasıdır. Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesinin tek nedeni sadece Trump’ın baskısı değil, aynı zamanda direnişin bir başarısıdır." ifadelerini kullandı.
"PHİLADELPHİ KORİDORU'NDA İSRAİL ASKERLERİNİN KALMAMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru'nu kontrol etmeye devam edeceğiz ve oradaki güçlerimizin sayısını arttıracağız" açıklamasına ilişkin ise Nazzal, şöyle konuştu:
"Netanyahu, başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür açıklamalar yapıyor. Bizim amacımız bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamak. Anlaşma tamamlandıktan sonra durum değerlendirilecektir. Mısır ve diğer arabulucular ile işbirliği içinde çalışılarak Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda bu konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."
-ESİR İSİMLERİNİN GEÇ TESLİM EDİLME NEDENİ İSRAİL
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin bir bahanesi olarak kullandığı esir belgelerinin geç teslim edilmesinin nedeninin ise İsrail'in Gazze'nin her yerinde devam eden saldırıları olduğunu söyleyen Nazzal, "Esirler Gazze'de tek bir yerde değil birçok bölgede bulunuyor ve saldırılardan dolayı iletişim kuramıyoruz. Bundan dolayı esirlerin isimleri geç teslim edildi." değerlendirmesinde bulundu.
"NETANYAHU ANLAŞMAYI İHLAL EDECEK BİR ŞEY YAPARSA BİZ HER İHTİMALE HAZIRIZ"
İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edebileceğine dikkati çeken Nazzal, sözlerini şöyle sürdürdü :
"Biz ateşkes anlaşmasına, karar verdiğimiz gibi uymak istiyoruz ve uyuyoruz. Ancak Netanyahu anlaşmayı ihlal edecek bir şey yaparsa biz her ihtimale hazırız. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ateşkesi devam ettirmek istiyorsa biz de devam ettirmek istiyoruz. Askeri saldırılara tekrar geri dönmeyi düşünüyorsa biz buna da hazırız. Ancak biz ateşkes anlaşması şartlarına uyacağımızı söylüyoruz. Duruşumuzu Gazze'de nelerin olacağı belirleyecek..."
"GAZZE'Yİ YÖNETEBİLECEK BİR TEKNOKRAT EKİBİN OLUŞMASINI İSTİYORUZ"
Ateşkes sonrası Gazze'de yönetimin nasıl şekilleneceği ile ilgili düşüncelerini ifade eden Nazzal, "Hamas Hareketi olarak elbette sadece biz Gazze'yi yöneteceğiz demiyoruz. Bir öneri olarak tüm Filistinli gruplardan oluşacak ve birçok alanda Gazze'yi yönetebilecek bir teknokrat ekibin oluşmasını istiyoruz. Bu konu ile ilgili Filistinli tüm taraflar ile istişarelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.
"GAZZE YENİDEN AYAĞA KALKACAK"
Gazze'nin yeniden inşası ile ilgili uluslararası bir yardım organizasyonu kurulacağına işaret eden Nazzal, "Uluslararası bağışçı kuruluşlar ateşkes sağlanır sağlanmaz harekete geçecek. Gazze'nin yeniden inşasına bir an önce başlanmasını istiyoruz. Bu amaçla bir uluslararası yeniden inşa fonu kurulacak. Bağışçı ülkelerin katkılarıyla bu süreç başlayacak ve Gazze yeniden ayağa kalkacak." dedi.
Gazze halkına teşekkür eden Nazzal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Öncelikle Gazze halkına saygı ve takdirlerimizi sunuyoruz. Bu ateşkes anlaşması, onların efsanevi direnişi sayesinde mümkün oldu. Tüm Müslüman dünyasına ve Gazze'ye destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi."
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ateşkes yürürlüğe girmeden önce Gazze'ye hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.
Ateşkesin bugün sabah saat 11.15’te yürürlüğe girmesinden önce İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki çeşitli Hamas hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, hedefler arasında Hamas tarafından kullanılan kamyonetler, binalar ve silahlı Hamas mensuplarının bulunduğu belirtildi. Ayrıca İsrail güçlerinin, Gazze’nin güneyinde birliklerine yaklaşan şüphelileri dağıtmak amacıyla uyarı ateşi açtığını bildirdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese ilişkin, Gazze'de sivil halkın çok büyük acılar çektiğini ve onların kaderinin kendilerini de ilgilendirdiğini belirtti.
Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Nihayet silahlar sustu. İsrailli rehineler nihayet serbest bırakıldı. Ancak şimdi Gazze'ye daha fazla insani yardımın hızla ulaşması gerekiyor. Sivil halk çok büyük acılar çekti. Onların kaderi bizi de ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.
İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Scholz, yakalanan ivmenin Filistin devletinin, İsrail devletiyle barış içinde bir arada var olabilmesini sağlamak için kullanılması gerektiğini kaydetti.
Bugünün sevinçli bir gün olduğunu vurgulayan Scholz, "Hamas rehineleri ailelerine kavuştu. Bu ilk adımı diğerleri takip etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İsrail arasında ateşkes sağlanmasının ardından açıklama yaptı. Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada İsrail’e karşı yürütülen “Aksa Tufanı” mücadelesinin denklemleri değiştirdiğini ve pazar sabahı yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını belirtti.
İşte Ebu Ubeyde'nin açıklamasından öne çıkan detaylar...
"Geçici işgalin tabutuna son çiviyi çakan tarihi Aksa Tufanı Harekatı'nın üzerinden 471 gün geçti.
Halkımızın büyük fedakarlıkları ve akan kanı boşuna olmayacak.
Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı.
Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı.
Aksa Tufanı Harekatı, yeni savaş cephelerinin açılmasına neden oldu ve işgali kendisini desteklemek için uluslararası güçlerden yardım almaya zorladı.
Aksa Tufanı Harekatı, dünyaya işgalin büyük bir balon olduğunu gösterdi.
Gazze'nin dört bir yanında tüm direnis gruplarıyla tek vücut halinde işgale karşı cihad ettik ve onlara ölümcül darbeler indirdik.
Mücahitlerimiz, cihadın son saatlerine kadar büyük bir kahramanlık ve cesaretle savaştı. Şüphesiz biz imkansız şartlarda mücadele ediyoruz.
Askeri yeteneklerin ve savaş ahlakının eşit olmadığı bir savaşla karşı karşıyaydık.
Biz operasyonlarımızı işgal kuvvetlerine yöneltirken onlar tüm ahlaksızlıklarıyla halkımıza karşı yeni vahşet ve soykırım yöntemleri uyguladı.
Bu cihadın büyüklüğü; liderleri İsmail Haniye, Salih el-Aruri ve Yahya Sinvar'ın başını çektikleri şehit konvoylarının şehadete yürüyüşleriyle açıkça görülüyor.
Bu cani düşman, bölgedeki belanın köküdür. Tüm çabalar ve hedefler, bu belanın nasıl engellenebileceğine odaklanmalı.
Bu işgalci oluşumu, bölgeye entegre etmeye yönelik tüm girişimler, hür halkların farkındalık bilinci ve direnişiyle karşılanacak.
Bugün Batı Şeria'daki halkımızın sorumluluğu artıyor. Gazze'nin kahramanlık ve kararlılık içindeki ruh ikizi Cenin'e ise özel bir selam yolluyorum.
Halkımıza yönelik Siyonist saldırıyı durdurmak için bir anlaşmaya varmak aylardır hatta saldırıların başlangıcından beri hedefimiz oldu.
Biz ve diğer direniş grupları, ateşkes anlaşmasına tam bağlılığımızı ilan ederken tüm bu bağlılığın düşmanın taahhüdüne bağlı olduğunu da vurguluyoruz.
İşgalin hudutlarını yırtan Ürdün'deki kardeşlerimize de selamlarımızı sunuyoruz."
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye saati ile saat 18.30'da Gazze'de uygulanan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması hakkında bir konuşma yapacak.
İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, savaşın bittiğini, Hamas'ın kazandığını ve İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.
HAMAS KAZANDI
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulunan Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.
"İSRAİL'İN SEFİL BAŞARISIZLIĞI"
Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı.
Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti:
"Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu."
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Hamas’ın Gazze’de rehineler için yapılan ateşkes anlaşmasından vazgeçmesi durumunda ABD’nin, İsrail’in gerekeni yapmasını destekleyeceğini ifade etti.
CBS'nin "Face the Nation" programındaki bir röportajda konuşan Waltz, "Hamas asla Gazze'yi yönetemeyecek. Bu tamamen kabul edilemez." dedi.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin, saat 19:00'da zafer konuşması yapacağı aktarıldı.
İsrail basınından paylaşılan son dakika bilgisine göre Kızılhaç Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli rehineleri aldı.
Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası rehine takası için için Kızılhaç yola çıktı.
İsrail ordusunun bu sabah, ateşkes belirsizliği sürerken, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 24'e yükseldi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda 5, Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının detayları da belli oldu! Esirler saat 17.00'de bırakılacak. 7 gün içinde 4 kişi daha salınacak.
Hamas'ın, 3 kadın rehineyi serbest bırakacağını açıkladığı liste İsrailli yetkililere ulaştı.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, rehinelerin isimlerinin verildiği bildirildi. İsimlerin alındığı doğrulandı ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam etti ve ateşkes henüz yürürlüğe girmedi.
Hagari, "Bu sabah itibariyle Hamas yükümlülüklerini yerine getirmedi. Anlaşmanın aksine rehinelerin isimlerini İsrail'e vermedi. Başbakanın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek ve IDF Gazze'de saldırılarına devam edecek" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi.
Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun "serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili" bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını söyledi.
Netanyahu'nun ofisi, "İsrail Savunma Kuvvetlerine sabah 08.30'da (TSİ ile 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar başlamayacağını bildirdik. Hamas bu listeyi sağlamayı taahhüt etti" diye ekledi.
HAMAS: TEKNİK SORUN VAR, ATEŞKESE BAĞLIYIZ
İsrail başbakanlık ofisinin açıklamasından sonra İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan üç rehinenin isimlerini alana kadar ateşkesin başlamayacağını söylemesinden kısa bir süre sonra, Hamas gecikmenin "teknik nedenlerden" kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı.
Hamas, açıklamasında, "ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ettiğini" vurguladı.
Rehine ve tutuklu takasının bugün İsrail saatiyle 16.30'da (TSİ ile 17.30'da) başlaması bekleniyor.
İsrail Adalet Bakanlığının dün sabah yayımladığı listede, ilk grup İsrailli esirlerin serbest bırakılması karşılığında 735 Filistinlinin salıverileceğini ve bunlardan 180'den fazlasının ülke dışına sınır dışı edileceği belirtilmişti.
Esir değişimi ve ateşkes anlaşmasında, Filistinli esirlerin hangi ülkelere sınır dışı edileceğine ilişkin bir madde yer almazken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da dahil olmak üzere İsrail basını, söz konusu tutukluların Katar veya Mısır gibi başka ülkelere gönderileceğini duyurdu.
Ancak bu ülkelerin hiçbiri şu ana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilmeleri durumunda kabullerine ilişkin açıklama yapmadı.
Anlaşmaya göre, Gazzeli tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'ne geri dönecek. Bununla beraber İsrail'in listesinde, İsraillileri öldürmekle suçlananların çoğunun ülkeden kalıcı olarak sınır dışı edileceği belirtiliyor.
İsrail'in serbest bırakılacak ve ülke dışına gönderilecek Filistinli esirler listesinde öne çıkan bazı isimler şöyle:
1- Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi
2- Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından ve 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal
3- Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım
4- Hamas liderlerinden ve 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa
5- Aksa Şehitleri Tugayının liderlerinden Zekeriya Zübeydi
6- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların bir kısmının, güvenlik risklerini azaltma gerekçesiyle ülke dışına gönderileceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam ateşkes ve esir değişimine ilişkin yaptığı konuşmada, bu kapsamda serbest bırakılacak Filistinlilerin ülke dışına çıkarılacağını söylemişti.
Filistinli esirlerden "katiller" diye bahseden Netanyahu, "Katiller Batı Şeria'ya değil, Gazze Şeridi'ne veya ülke dışına gönderilecek." ifadesini kullanmıştı.
İsrail, Netzarim'den 22 Ocak'ta çekilecek.
Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.
Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.
İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girdi. 3 aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
Anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak 50 yakıt kamyonu da dahil olmak üzere günde 600 kamyon insani yardım girecek.
Haaretz gazetesinin haberinde, halkın Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin verilmesine karşın bölgedeki evlerin neredeyse tamamının yıkılmış olması sebebiyle bu bölgede çadır ve karavan kentler kurulması için uluslararası yardım kuruluşlarının çalışma yürüteceği belirtildi.
Haberde yollar, okullar, hastaneler ve su, kanalizasyon ve elektrik altyapısının onarılacağı, bunun için Mısırlı şirketlerin girişine izin verileceği kaydedildi.
Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamadaysa, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin, her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.
İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini henüz iletmediğini iddia etti.
Netanyahu, “Anlaşmaya varıldığı üzere serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar taslakta ilerlemeyeceğiz. İsrail anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyecektir. Tek sorumluluk Hamas'a aittir” açıklamasında bulundu.
Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanlarının, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle hükümetten istifa edeceği açıklandı.
MALİYE BAKANI SMOTRİCH, ANLAŞMAYA KARŞI OLDUĞUNU YİNELEDİ
Aşırı sağcı siyasetçiler arasında yer alan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.
Ateşkes süreciyle birlikte bölgedeki gerilimin azalması ve esir takası anlaşmasının uygulanması bekleniyor.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze’de ateşkesin devreye girmesiyle İsrail, hava kuvvetlerinin gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları durduracak.
Anlaşmanın ilk 42 günlük aşamasında, İsrail hava kuvvetleri esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat boyunca Gazze üzerindeki faaliyetlerini durduracak.
İsrail hükümetinin onayladığı bakanlar kurulu kararına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün esir takasının yerel saatle 16.00’dan (TSİ 17.00) sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.
ESİR TAKASI VE SAĞLIK HAZIRLIKLARI
Times of Israel’in haberine göre, serbest bırakılacak 3 İsrailli esir Kızılhaç’a teslim edilecek ve daha sonra İsrail’e nakledilecek. Esirler, İsrail askeri sağlık ekipleri tarafından karşılanacak. İsrail Sağlık Bakanlığı ise 6 hastaneyi esirlerin kabulü için hazır hale getirdi.
Bu süreçte, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.
KUTLAMALARA KARŞI ÖNLEMLER
İsrail güvenlik güçlerinin, serbest bırakılan Filistinli esirler için yapılacak kutlamaları önlemek amacıyla hazırlık yaptığı belirtildi. Daha önceki esir takaslarında Filistinlilerin sevinç gösterilerinden rahatsızlık duyan İsrail’in, bu tür etkinlikleri engellemeyi hedeflediği ifade edildi.
Basında yer alan bilgilere göre, Kasım 2023’teki esir takası sonrasında İsrail ordusu ve polisi, Doğu Kudüs ve İsrail’deki Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlemiş, karşılamak için toplanan grupları zorla dağıtmıştı. Bu kez benzer bir durumun yaşanmaması için geniş çaplı önlemler alınacağı bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de ateşkesin yarın TSİ 09.30'da başlayacağını duyurdu.
İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını saatler süren kabine toplantısında onayladı. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi.
Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.