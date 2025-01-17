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Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

ABD eski Başkan Barack Obama ve dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddialarıyla çalkalanıyor. Aniston geçtiğimiz aylarda bir ABD dergisi tarafından ortaya atılan iddiayı yalanlamış ve "Ama çok iyi olurdu." demişti. Michelle Obama'nın eski başkan Jimmy Carter'ın cenaze töreninde eşinin yanında görülmemesinin ardından ikilinin ayrı yaşadığı öne sürüldü ve Jennifer Aniston iddiaları yeniden gündeme geldi. İşte Beyaz Saray'dan Hollywood'a yasak aşk iddiaları...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 17:16
Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

ABD, Beyaz Saray ile Hollywood arasında bomba bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

OBAMA İLE JENNIFER ANISTON YASAK AŞK MI YAŞIYOR?

ABD eski Başkanı Barack Obama ile dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

JENNIFER YALANLADI: AMA ÇOK İYİ OLURDU

Obama-Aniston iddiası ilk kez geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Ekim ayında "Jimmy Kimmel Live" adlı talk Show programına konuk olan Aniston Obama ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış "Of Jen! Ama çok iyi olurdu." demişti.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

OBAMALAR ARASINDA SORUN MU VAR?

Jennifer Aniston iddiaları yalanlasa da Barack Obama ile ilişki yaşadığı söylentileri devam etti. Son dönemde Barack Obama ile eşi eski First Lady Michelle Obama arasında sorunlar olduğu konuşulurken iddialar yeniden patlak verdi.

İngiliz Daily Mail, oyuncu ve şarkıcı Jennifer Hudson'ın sohbet programına katılan Michelle Obama'nın programda çok coşkulu olduğuna fakat konu eski başkana gelince 30 küsur yıllık kocası hakkında söyleyecek pek bir şeyi olmadığına dikkat çekti.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

CENAZEYE KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Michelle Obama'nın geçtiğimiz hafta tatilini yarıda kesmediği ve Washington'da eski Başkan Jimmy Carter'ın cenaze törenine katılmadığı gözlerden kaçmadı. Daily Mail, böyle durumlarda eski başkanlar ve First Lady'lerin her zaman bir arada olduğuna dikkat çekti.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

Michelle Obama'nın sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bayan Obama, Carter ailesine ve bu olağanüstü eski başkandan ders alan ve seven herkese düşüncelerini ve dualarını iletiyor" dedi.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

OBAMALAR AYRI MI YAŞIYOR?

Cenazeye katılmaması eski First Lady'nin karakterine tamamen aykırı görülüyor. Sosyal medya, Trump'ın yanında olmak istemediği yönündeki spekülasyonlarla ve evliliğinin yolunda gitmediğine yönelik iddialarla çalkalanıyor. Obama çiftinin ayrı yaşadığı da iddia ediliyor.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

Jennifer Aniston-Barack Obama iddiaları ilk kez bir ABD dergisinde çıkmış ve Michelle Obama'nın kendisini "ihanete uğramış" hissetmesine yol açmıştı.

Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

"MICHELLE'İ ONDAN DAHA İYİ TANIYORUM"

Aniston katıldığı programda ilişki iddialarını yalanlamış ve "Onunla bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum." Demişti.