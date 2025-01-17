Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

ABD, Beyaz Saray ile Hollywood arasında bomba bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor.

OBAMA İLE JENNIFER ANISTON YASAK AŞK MI YAŞIYOR? ABD eski Başkanı Barack Obama ile dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor.

JENNIFER YALANLADI: AMA ÇOK İYİ OLURDU Obama-Aniston iddiası ilk kez geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Ekim ayında "Jimmy Kimmel Live" adlı talk Show programına konuk olan Aniston Obama ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış "Of Jen! Ama çok iyi olurdu." demişti.

OBAMALAR ARASINDA SORUN MU VAR? Jennifer Aniston iddiaları yalanlasa da Barack Obama ile ilişki yaşadığı söylentileri devam etti. Son dönemde Barack Obama ile eşi eski First Lady Michelle Obama arasında sorunlar olduğu konuşulurken iddialar yeniden patlak verdi. İngiliz Daily Mail, oyuncu ve şarkıcı Jennifer Hudson'ın sohbet programına katılan Michelle Obama'nın programda çok coşkulu olduğuna fakat konu eski başkana gelince 30 küsur yıllık kocası hakkında söyleyecek pek bir şeyi olmadığına dikkat çekti.