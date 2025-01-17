Barack Obama ile Jennifer Aniston arasında yasak aşk iddiası! First Lady Michelle ile ayrı mı yaşıyor

ABD, Beyaz Saray ile Hollywood arasında bomba bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor.
OBAMA İLE JENNIFER ANISTON YASAK AŞK MI YAŞIYOR?
ABD eski Başkanı Barack Obama ile dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston'ın yasak aşk yaşadığı iddia ediliyor.
JENNIFER YALANLADI: AMA ÇOK İYİ OLURDU
Obama-Aniston iddiası ilk kez geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti. Ekim ayında "Jimmy Kimmel Live" adlı talk Show programına konuk olan Aniston Obama ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yalanlamış "Of Jen! Ama çok iyi olurdu." demişti.
OBAMALAR ARASINDA SORUN MU VAR?
Jennifer Aniston iddiaları yalanlasa da Barack Obama ile ilişki yaşadığı söylentileri devam etti. Son dönemde Barack Obama ile eşi eski First Lady Michelle Obama arasında sorunlar olduğu konuşulurken iddialar yeniden patlak verdi.
İngiliz Daily Mail, oyuncu ve şarkıcı Jennifer Hudson'ın sohbet programına katılan Michelle Obama'nın programda çok coşkulu olduğuna fakat konu eski başkana gelince 30 küsur yıllık kocası hakkında söyleyecek pek bir şeyi olmadığına dikkat çekti.
CENAZEYE KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Michelle Obama'nın geçtiğimiz hafta tatilini yarıda kesmediği ve Washington'da eski Başkan Jimmy Carter'ın cenaze törenine katılmadığı gözlerden kaçmadı. Daily Mail, böyle durumlarda eski başkanlar ve First Lady'lerin her zaman bir arada olduğuna dikkat çekti.
Michelle Obama'nın sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bayan Obama, Carter ailesine ve bu olağanüstü eski başkandan ders alan ve seven herkese düşüncelerini ve dualarını iletiyor" dedi.
OBAMALAR AYRI MI YAŞIYOR?
Cenazeye katılmaması eski First Lady'nin karakterine tamamen aykırı görülüyor. Sosyal medya, Trump'ın yanında olmak istemediği yönündeki spekülasyonlarla ve evliliğinin yolunda gitmediğine yönelik iddialarla çalkalanıyor. Obama çiftinin ayrı yaşadığı da iddia ediliyor.
Jennifer Aniston-Barack Obama iddiaları ilk kez bir ABD dergisinde çıkmış ve Michelle Obama'nın kendisini "ihanete uğramış" hissetmesine yol açmıştı.
"MICHELLE'İ ONDAN DAHA İYİ TANIYORUM"
Aniston katıldığı programda ilişki iddialarını yalanlamış ve "Onunla bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum." Demişti.