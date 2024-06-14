G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! İtalya’nın lüks tatil kasabası Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?

İtalya'nın lüks kasabası Borgo Egnazia'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi'ne Michelin yıldızlı Şef Massimo Bottura damga vurdu. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, liderlere Svevo Kalesi'nde yemek verecek. Dünyaca ünlü şefin özel menüsü ise şimdiden gündeme damga vurdu. İşte, G7 liderlerinin ağırlandığı lüks tatil kasabası Borgo Egnazia ve Bottura'nın özel menüsü…
G7 liderleri bu yıl İtalya'nın Puglia bölgesindeki lüks Borgo Egnazia'da buluşuyor. Zirveyi uluslararası itibarını güçlendirmek için bir fırsat olarak gören İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin zirve için yaptığı hazırlıklar gündem oldu.
Zirvenin düzenlendiği mekandan G7'e özel şefin hazırlayacağı menü en çok konuşulan konular arasında.