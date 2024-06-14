G7’de menü Michelin yıldızlı şeften! İtalya’nın lüks tatil kasabası Borgo Egnazia’da kalede akşam yemeği: Başkan Erdoğan’a ne ikram edilecek?

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G7 liderleri bu yıl İtalya'nın Puglia bölgesindeki lüks Borgo Egnazia'da buluşuyor. Zirveyi uluslararası itibarını güçlendirmek için bir fırsat olarak gören İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin zirve için yaptığı hazırlıklar gündem oldu.