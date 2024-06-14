EURO 2024’te İskoç eteği skandalı! Alman sunucu altında ne olduğunu merak etti: Gördüğüne bin kez pişman oldu

EURO 2024' Avrupa Şampiyonası'nın startını verecek İskoçya-Almanya maçı için geri sayım devam ederken Münih sokakları skandal bir yayına sahne oldu. Taraftarların heyecanını görüntüleyen bir Alman muhabir üzerinde Almanya forması altında ise İskoç eteği olan bir taraftarın yanına gidince olanlar oldu. Kamera önüne gelen bir diğer taraftar, altında ne olduğunu merak ettiği eteği kaldırdı ve canlı yayında binlerce kişi dehşete düştü. İşte, Alman muhabiri şaşkına çeviren o anlar…
EURO 2024'te ilk düdüğün çalması için geri sayım devam ederken taraftarlarla dolu Almanya sokakları bir skandala ev sahipliği yaptı.
CANLI YAYINDA İSKOÇ ETEĞİ SKANDALI
Bu akşam yapılacak Almanya-İskoçya maçı öncesinde Alman yayın organı die Welt TV'nin sunucusu üzerinde Almanya forması, altında ise İskoç eteği olan taraftarlardan biri işaret ederken bir diğer taraftarın eteği kaldırıp seyirciye göstermesiyle olanlar oldu.
ALMAN MUHABİR DEHŞETE DÜŞTÜ
Welt'in baş muhabiri Steffen Schwarzkopf, heyecanlı taraftarların arasından yayın yaparken "Gerçekten, gerçekten geleneksel diyebilirim. Sadece futbol formalarından değil, burada giyilen İskoç eteklerinden bahsediyorum" şeklinde konuştu.