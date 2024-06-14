EURO 2024’te İskoç eteği skandalı! Alman sunucu altında ne olduğunu merak etti: Gördüğüne bin kez pişman oldu

EURO 2024' Avrupa Şampiyonası'nın startını verecek İskoçya-Almanya maçı için geri sayım devam ederken Münih sokakları skandal bir yayına sahne oldu. Taraftarların heyecanını görüntüleyen bir Alman muhabir üzerinde Almanya forması altında ise İskoç eteği olan bir taraftarın yanına gidince olanlar oldu. Kamera önüne gelen bir diğer taraftar, altında ne olduğunu merak ettiği eteği kaldırdı ve canlı yayında binlerce kişi dehşete düştü. İşte, Alman muhabiri şaşkına çeviren o anlar…