Friends’in dünyaca ünlü yıldızı Jennifer Aniston ile Trump’ın müstakbel yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi: Ülkeyi kedili kadınlar yönetiyor

Friends dizisinin Rachel Green'i 55 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston ile ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın müstakbel Başkan Yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi çıktı! JD Vance'in geçmişte söylediği "ABD'nin bir grup çocuksuz kedili kadın tarafından yönetildiğine" yönelik sözleri yeniden gündem olurken Aniston'dan JD Vance'e sert tepki geldi. Geçtiğimiz yıllarda doğurganlık problemi yaşadığını ve yıllarca tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Jennifer Aniston ile JD Vance arasında polemik devam ediyor. İşte, Jennifer Aniston ile JD Vance'in "çocuksuz kedili kadın" tartışması…