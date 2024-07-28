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Friends’in dünyaca ünlü yıldızı Jennifer Aniston ile Trump’ın müstakbel yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi: Ülkeyi kedili kadınlar yönetiyor

Friends dizisinin Rachel Green'i 55 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston ile ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın müstakbel Başkan Yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi çıktı! JD Vance'in geçmişte söylediği "ABD'nin bir grup çocuksuz kedili kadın tarafından yönetildiğine" yönelik sözleri yeniden gündem olurken Aniston'dan JD Vance'e sert tepki geldi. Geçtiğimiz yıllarda doğurganlık problemi yaşadığını ve yıllarca tüp bebek tedavisi gördüğünü açıklayan Jennifer Aniston ile JD Vance arasında polemik devam ediyor. İşte, Jennifer Aniston ile JD Vance'in "çocuksuz kedili kadın" tartışması…

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 09:55 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 10:25
Friends’in dünyaca ünlü yıldızı Jennifer Aniston ile Trump’ın müstakbel yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi: Ülkeyi kedili kadınlar yönetiyor 1

Friends dizisinin yıldızı dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston ile ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın müstakbel Başkan Yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi patlak verdi.

Friends’in dünyaca ünlü yıldızı Jennifer Aniston ile Trump’ın müstakbel yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi: Ülkeyi kedili kadınlar yönetiyor 2

JENNIFER ANISTON'DAN JD VANCE'E ÇOCUK TEPKİSİ

Jennifer Aniston, JD Vance'i geçmişte "çocuk sahibi olmayan kadınlar" hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle eleştirdi.

Friends’in dünyaca ünlü yıldızı Jennifer Aniston ile Trump’ın müstakbel yardımcısı JD Vance arasında çocuk krizi: Ülkeyi kedili kadınlar yönetiyor 3

"BUNU POTANSİYEL BİR BAŞKAN YARDIMCISININ SÖYLEDİĞİNE İNANAMIYORUM"

Aniston, Vance'in katıldığı bir programda söylediği sözlerin ekran görüntüsünü Instagram hikayesinde paylaştı ve "Bunun potansiyel bir ABD Başkan Yardımcısından geldiğine gerçekten inanamıyorum" dedi.

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