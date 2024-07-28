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Kanada’dan sonra ABD! California’daki yangınlarda 350 bin dönüm kül oldu: Uzmanlar ‘aylarca sürebilir’ dedi

Kanada'dan sonra ABD'de de yangınların etkisi devam ediyor. California eyaletindeki orman yangınlarında 350 bin dönümden fazla alan yandı, 134 bina küle döndü. California Orman ve Yangından Koruma Departmanından (Cal Fire) yapılan açıklamada, yangınların, 350 bin dönümden fazla alana yayıldığı ve eyalet tarihinde kayda geçen en büyük 7'nci orman yangınları olduğu belirtilirken uzmanlar önümüzdeki üç ay boyunca yangınlarla mücadelenin devam edeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 12:00 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 12:03
Kanada’dan sonra ABD! California’daki yangınlarda 350 bin dönüm kül oldu: Uzmanlar ‘aylarca sürebilir’ dedi 1

Kanada'nın ardından ABD'de orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Kanada’dan sonra ABD! California’daki yangınlarda 350 bin dönüm kül oldu: Uzmanlar ‘aylarca sürebilir’ dedi 2

350 BİN DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında 350 bin dönümden fazla alan yandı, 134 bina küle döndü.

Kanada’dan sonra ABD! California’daki yangınlarda 350 bin dönüm kül oldu: Uzmanlar ‘aylarca sürebilir’ dedi 3

CNN'in haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri, 24 Temmuz'da California eyaletinin kuzeyindeki Chico kenti yakınlarında başlayan ve bölgede etkisini gösteren kuvvetli rüzgarlar nedeniyle Butte ve Tehama bölgelerine yayılan orman yangınlarına müdahale etmeyi sürdürüyor.

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