Kanada’dan sonra ABD! California’daki yangınlarda 350 bin dönüm kül oldu: Uzmanlar ‘aylarca sürebilir’ dedi

Kanada'dan sonra ABD'de de yangınların etkisi devam ediyor. California eyaletindeki orman yangınlarında 350 bin dönümden fazla alan yandı, 134 bina küle döndü. California Orman ve Yangından Koruma Departmanından (Cal Fire) yapılan açıklamada, yangınların, 350 bin dönümden fazla alana yayıldığı ve eyalet tarihinde kayda geçen en büyük 7'nci orman yangınları olduğu belirtilirken uzmanlar önümüzdeki üç ay boyunca yangınlarla mücadelenin devam edeceğini belirtti.