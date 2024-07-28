Listeyi kırdı geçirdi: En güçlü savaş uçağı belli oldu! Yüksek hız, manevra, görünmezlik…  

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Amerikan yapımı F-35, Rus yapımı Su-57 ve Çin yapımı J-31, dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları arasında öne çıkıyor. ABD ve Rusya'yı temsil eden bu iki savaş uçağı, manevra kabiliyeti, havada kalma süresi, motor gücü, hava saldırı kapasitesi ve radar sistemleri gibi birçok alanda farklılık gösteriyor. Her biri, fiziksel yapılarının yanı sıra manevra yetenekleri ve radar özellikleri bakımından kendine özgü avantajlar sunuyor.