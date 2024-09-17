Fransa’da kan donduran tecavüzde ilk itiraf! Karısını yıllarca uyuşturmuştu mahkemeye çıktı

Fransa'nın Avignon kentinde karısı Gisele'i 10 yıl boyunca uyuşturan ve 72 erkeği ona tecavüz etmeleri için çağıran sapkın koca Dominique Pelicot mahkemede ilk kez tanık kürsüsüne çıktı. Karısının tecavüze uğradığı anları yıllarca görüntüleyen Pelicot suçunu itiraf etti ve "Ben de bu mahkeme salonundaki herkes gibi bir tecavüzcüyüm" dedi. İşte, Fransa'da yıllarca devam eden kan donduran olayla ilgili son gelişmeler…