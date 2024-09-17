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Fransa’da kan donduran tecavüzde ilk itiraf! Karısını yıllarca uyuşturmuştu mahkemeye çıktı

Fransa'nın Avignon kentinde karısı Gisele'i 10 yıl boyunca uyuşturan ve 72 erkeği ona tecavüz etmeleri için çağıran sapkın koca Dominique Pelicot mahkemede ilk kez tanık kürsüsüne çıktı. Karısının tecavüze uğradığı anları yıllarca görüntüleyen Pelicot suçunu itiraf etti ve "Ben de bu mahkeme salonundaki herkes gibi bir tecavüzcüyüm" dedi. İşte, Fransa'da yıllarca devam eden kan donduran olayla ilgili son gelişmeler…

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 13:07
Fransa’da kan donduran tecavüzde ilk itiraf! Karısını yıllarca uyuşturmuştu mahkemeye çıktı 1

Fransa'da karısı Gisele'i yıllarca uyuşturan ve internetten bulduğu 72 erkeği karısına tecavüz etmeleri için çağıran "Avignon canavarı" lakaplı sapkın koca mahkemede ilk kez kürsüye çıktı.

Fransa’da kan donduran tecavüzde ilk itiraf! Karısını yıllarca uyuşturmuştu mahkemeye çıktı 2

AVIGNON CANAVARI İLK KEZ KÜRSÜDE

Sağlık sorunlarını bahane ederek mahkemede ifade vermekten kaçan 71 yaşındaki sapkın koca Dominique Pelicot, Avignon'daki Vaucluse Ceza Mahkemesi'nde tanık kürsüsüne çıktı.

Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot’un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı
Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot'un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı

Fransa’da kan donduran tecavüzde ilk itiraf! Karısını yıllarca uyuşturmuştu mahkemeye çıktı 3

İTİRAF GELDİ: BEN BİR TECAVÜZCÜYÜM

Yıllarca işlediği suçları ile ilgili ilk kez konuşan Pelicot, "Ben de bu mahkeme salonundaki herkes gibi bir tecavüzcüyüm" dedi.

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