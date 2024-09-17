Fransa’da kan donduran tecavüzde ilk itiraf! Karısını yıllarca uyuşturmuştu mahkemeye çıktı

Fransa'nın Avignon kentinde karısı Gisele'i 10 yıl boyunca uyuşturan ve 72 erkeği ona tecavüz etmeleri için çağıran sapkın koca Dominique Pelicot mahkemede ilk kez tanık kürsüsüne çıktı. Karısının tecavüze uğradığı anları yıllarca görüntüleyen Pelicot suçunu itiraf etti ve "Ben de bu mahkeme salonundaki herkes gibi bir tecavüzcüyüm" dedi. İşte, Fransa'da yıllarca devam eden kan donduran olayla ilgili son gelişmeler…
Fransa'da karısı Gisele'i yıllarca uyuşturan ve internetten bulduğu 72 erkeği karısına tecavüz etmeleri için çağıran "Avignon canavarı" lakaplı sapkın koca mahkemede ilk kez kürsüye çıktı.
AVIGNON CANAVARI İLK KEZ KÜRSÜDE
Sağlık sorunlarını bahane ederek mahkemede ifade vermekten kaçan 71 yaşındaki sapkın koca Dominique Pelicot, Avignon'daki Vaucluse Ceza Mahkemesi'nde tanık kürsüsüne çıktı.
İTİRAF GELDİ: BEN BİR TECAVÜZCÜYÜM
Yıllarca işlediği suçları ile ilgili ilk kez konuşan Pelicot, "Ben de bu mahkeme salonundaki herkes gibi bir tecavüzcüyüm" dedi.