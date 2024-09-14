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Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot’un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı

Fransa'da karısı Gisele'i yıllarca uyuşturup onlarca erkeği karısına tecavüz ettiren sapkın Dominique Pelicot'un nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Pelicot'un Avignon'daki bir süpermarkette, yüzünde maske ile kadınların eteklerinin altını fotoğraflarken yakalandığı ve karısı Gisele'e yaptıklarının da bu şekilde tespit edildiği öğrenildi. İşte, sapkın Pelicot'u yakalatan skandal…

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 15:20 Güncelleme Tarihi14 Eylül 2024, 15:23
Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot’un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı 1

Fransa'da karısını uyuşturup 83 erkeği ona tecavüz etmesi için davet eden sapkın Dominique Pelicot'un sapkınlığı skandal bir taciz olayı ile ortaya çıktı. Dominique'in bir süpermarkette kadınların eteğinin altından videolarını çekerken yakalandığı ve karısı Gisele'e yaptıklarının da bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi.

Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot’un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı 2

KARISINI 83 ERKEĞİN ÖNÜNE ATTI

10 yıl boyunca karısını istismar ettiği ortaya çıkan Pelicot şu anda karısı Gisele'e tecavüz eden 51 sanıkla birlikte Avignon'daki Vaucluse Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot’un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı 3

SÜPERMARKETTE YAKALANDI: KADINLARIN ETEKLERİNİN ALTINI FOTOĞRAFLIYORDU

Süpermarkette 12 Eylül 2020'de çekilen görüntülerde bir mağazaya giren sapkın babanın rastgele seçtiği kadınların eteklerinin altına kamera yerleştirdiği ve bu esnada yüzünde maske olduğu görülüyor.

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