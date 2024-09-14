Karısını tecavüz için uyuşturuyordu! Sapkın Pelicot’un markette kadınların etek altı fotoğraflarını çekerken yakalandığı ortaya çıktı

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Fransa'da karısını uyuşturup 83 erkeği ona tecavüz etmesi için davet eden sapkın Dominique Pelicot'un sapkınlığı skandal bir taciz olayı ile ortaya çıktı. Dominique'in bir süpermarkette kadınların eteğinin altından videolarını çekerken yakalandığı ve karısı Gisele'e yaptıklarının da bu şekilde ortaya çıktığı öğrenildi.