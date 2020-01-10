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Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da bulunan metrolar zenginlikte son nokta dedirtti. İlk kez devreye giren metro sistemi için Katar 6 yıldır çalışıyordu. Metronun içi ise görenlerin gözlerini kamaştırmaya yetti.

10.01.2020 12:02 - Son Güncelleme: 10.01.2020 12:08
Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da, ilk metro sistemi devreye girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı. Metro ağı tamamlandığında toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak. Trenlerin içi ise görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da, inşa edilen metronun ilk etabı hizmete girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı.

Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!

İlk sefer toplam 18 duraktan oluşan "Kırmızı Hat"tın inşası tamamlanan 13 durağında gerçekleşti. Yolcular, başkentin doğusundaki Al-Kassar ile güneydeki El-Vakra arasında metroyu kullanma imkanına kavuştu.

Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!

Doha metrosu, "Kırmızı", "Altın" ve "Yeşil" olmak üzere 3 hattan oluşuyor.

Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!

2026 yılında tamamlanması planlanan metronun, toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak.

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