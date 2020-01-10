Böyle zenginlik görülmedi! Metroları bile şoke etti!
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da bulunan metrolar zenginlikte son nokta dedirtti. İlk kez devreye giren metro sistemi için Katar 6 yıldır çalışıyordu. Metronun içi ise görenlerin gözlerini kamaştırmaya yetti.
10.01.2020 12:02
- Son Güncelleme: 10.01.2020 12:08
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın başkenti Doha'da, ilk metro sistemi devreye girdi. 6 yıldır yapımı devam eden metronun kırmızı hattı, 8 Mayıs itibariyle halkın kullanımına açıldı. Metro ağı tamamlandığında toplam 300 km uzunluğunda ve 100 istasyonlu olacak. Trenlerin içi ise görenlerin gözlerini kamaştırıyor.
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