Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi.
EKİPLER MAHKUMLARI ARIYOR
Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.
Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.
BOĞULMA TEHLİKESİ
Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
100 BİN MAHKUM KAYIP
Muhalif yetkililer, "güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için" kapıları açamamış olduklarını söylüyorlar.
Hapishanenin alt kısımlarına ulaşma çabalarını gösteren videolar, internette ve El Cezire de dahil olmak üzere haber kanallarında dolaşıyor.
SURİYELİLER YAKINLARINI ARIYOR
Videolarda, Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkence görüp infaz edildiği söylenen Sednaya'dan serbest bırakılanlar arasında yakınlarının olup olmadığını görmek için koşan Suriyeliler görülüyor.
TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMIŞTI
Cumartesi günü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), şehrin kontrolünü ele geçirdiği sırada Humus Askeri Hapishanesi'nden 3 bin 500'den fazla tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu.
Pazar günü erken saatlerde başkente giren HTŞ, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin sembolü haline gelen "Sednaya Hapishanesi'nde tiranlık döneminin sona erdiğini" açıkladı.
Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.
ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİYDİ
Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin sivil halka uyguladığı işkencelerin merkezi olarak biliniyor ve "İnsan mezbahası" olarak da adlandırılıyor.
Hapishanenin yeraltının metrelerce altına uzanan 7 kattan oluştuğu ve bu katlar arasının betonla kapatıldığı biliniyor.
DEMİR İNFAZ PRESİ VAHŞETİ
İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi.
Presin altındaki kan kanalları sayesinde kalıntıların bir torbaya koyulduğu ve hapishanenin dışına atıldığı belirtildi.