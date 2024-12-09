Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Sednaya Hapishanesi , Esad rejiminin sivil halka uyguladığı işkencelerin merkezi olarak biliniyor ve "İnsan mezbahası" olarak da adlandırılıyor.

DEMİR İNFAZ PRESİ VAHŞETİ

İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi.

Presin altındaki kan kanalları sayesinde kalıntıların bir torbaya koyulduğu ve hapishanenin dışına atıldığı belirtildi.