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Beşar Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Suriyeli muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle kaçan Beşar Esad'ın işkence hapishanesi Sednaya'daki mahkumlar hala çıkarılamadı. Muhalifler, güvenlik kameralarında görünen mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 10:45
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Suriye'de rejimin düşmesiyle işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'nden sağ kurtulanlar, insanların gizli yeraltı hücrelerinde tutulduğunu söyledi.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

EKİPLER MAHKUMLARI ARIYOR

Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma grubu, raporların araştırıldığını açıkladı.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Sosyal medya platformu X'te yazan grup, cezaevine beş "uzman acil durum ekibi" konuşlandırıldığını ve bu ekiplere cezaevinin düzenini bilen bir rehberin yardım ettiğini duyurdu.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

BOĞULMA TEHLİKESİ

Şam'daki yetkililer, bazıları havalandırma yetersizliğinden dolayı "neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya" olan tutukluların serbest bırakılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

REJİM ASKERLERİNE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Yetkililer, sosyal medya üzerinden, Esad rejimindeki eski askerlere ve cezaevi çalışanlarına, muhalif güçlere elektronik yer altı kapılarının kodlarını vermeleri çağrısında bulundu.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

100 BİN MAHKUM KAYIP

Muhalif yetkililer, "güvenlik kameralarından görülebilen 100 binden fazla tutukluyu serbest bırakmak için" kapıları açamamış olduklarını söylüyorlar.

Hapishanenin alt kısımlarına ulaşma çabalarını gösteren videolar, internette ve El Cezire de dahil olmak üzere haber kanallarında dolaşıyor.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

SURİYELİLER YAKINLARINI ARIYOR

Videolarda, Esad rejimi döneminde binlerce mahkumun işkence görüp infaz edildiği söylenen Sednaya'dan serbest bırakılanlar arasında yakınlarının olup olmadığını görmek için koşan Suriyeliler görülüyor.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cumartesi günü Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ), şehrin kontrolünü ele geçirdiği sırada Humus Askeri Hapishanesi'nden 3 bin 500'den fazla tutukluyu serbest bıraktığını duyurdu.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Pazar günü erken saatlerde başkente giren HTŞ, Esad döneminin en karanlık suistimallerinin sembolü haline gelen "Sednaya Hapishanesi'nde tiranlık döneminin sona erdiğini" açıkladı.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

İnsan hakları gruplarının 2022 raporunda, Sednaya'nın iç savaşın başlamasının ardından "fiilen bir ölüm kampına" dönüştüğü belirtiliyor.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Şam'ı ele geçiren rejim karşıtı güçler, Sednaya Hapishanesi'nde bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

ESAD REJİMİNİN İŞKENCE MERKEZİYDİ

Sednaya Hapishanesi, Esad rejiminin sivil halka uyguladığı işkencelerin merkezi olarak biliniyor ve "İnsan mezbahası" olarak da adlandırılıyor.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

Hapishanenin yeraltının metrelerce altına uzanan 7 kattan oluştuğu ve bu katlar arasının betonla kapatıldığı biliniyor.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok

DEMİR İNFAZ PRESİ VAHŞETİ
İnsan hakları gruplarının, cezaevinin 2011 yılından bu yana sivillerin öldürülmesi, işkence edilmesi ve yok edilmesi için kullanıldığını söylediği hapishanede bulunan demir infaz presi ile idam edilen mahkumların cesedinin preslere konularak dümdüz edildiği, vücudu ve kemikleri ezilip kalıp şekline getirildiği öğrenildi.

Presin altındaki kan kanalları sayesinde kalıntıların bir torbaya koyulduğu ve hapishanenin dışına atıldığı belirtildi.

Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok
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