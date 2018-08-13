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Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:00:32
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Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıradışı yaşam şekilleriyle dikkat çekiyor.

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Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden, geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine pek çok şey dünyadan bağımsız seyrediyor.

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Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

Hatta Sumatra için 'En zor sınavını modernleşmede veriyor' bile deniyor.

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Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

Sumatra yeşillik bakımından çok zengin ve ada olmasının yanısıra bolca göle sahip olmasıyla çok sulak bir yerdir. Bu yüzden bolluk ve bereketin merkezi de denebilir.

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Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

Burada en büyük geçim kaynağı kahvedir. Hatta dünyanın en pahalı kahvesi de burada üretilir.

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