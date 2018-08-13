Erkeklerin gelin gittiği ülke: Endonezya

Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıradışı yaşam şekilleriyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden, geleneklerine, inançlarına bağlılıklarından evliliklerine pek çok şey dünyadan bağımsız seyrediyor.
Hatta Sumatra için 'En zor sınavını modernleşmede veriyor' bile deniyor.
Sumatra yeşillik bakımından çok zengin ve ada olmasının yanısıra bolca göle sahip olmasıyla çok sulak bir yerdir. Bu yüzden bolluk ve bereketin merkezi de denebilir.
Burada en büyük geçim kaynağı kahvedir. Hatta dünyanın en pahalı kahvesi de burada üretilir.