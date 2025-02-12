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Asılsız iddiaya skandal savunma! Gazze’ye prezervatif parası yalanı: Trump yaydı Musk açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye 50 milyon dolar prezervatif parası gönderildiğine dair skandal yalanının ardından ilk itiraf Elon Musk’tan geldi. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, basın mensuplarının “Söz konusu bölgenin Mozambik’teki Gaza olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle ilk açıklamanızı düzeltebilir misiniz?" şeklindeki bir sorusuna "Öncelikle, bazen söylediğim şeyler yanlış olabilir” dedi.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 10:20
Asılsız iddiaya skandal savunma! Gazze’ye prezervatif parası yalanı: Trump yaydı Musk açıkladı

İÇİNDEKİLER

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    ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan milyarder Elon Musk Gazze'ye prezervatif için 50 milyon dolar gönderildiğine yönelik asılsız iddiasını düzeltti. Musk, basın mensuplarının Beyaz Saray'da basın brifinginde asılsız çıkan Gazze'ye prezervatif iddiaları ile ilgili sorusuna "Öncelikle bazı söylediklerim doğru olmayabilir. Düzeltilmesi gerekir" şeklinde cevap verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk ve oğlu X, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk ve oğlu X, Reuters

    BEYAZ SARAY'DA PREZERVATİF SKANDALI

    Trump, Beyaz Saray'daki görevinin ilk haftalarında büyük bir skandala imza atmış, ABD'nin Gazze'ye prezervatif satın almak için 50 milyon dolar gönderdiğini tespit ettiklerini Hamas'ın ise bu parayı bomba yapımında kullandığını söylemişti.

    Gaf konusunda neredeyse eski Başkan Joe Biden'ı bile aşan Trump'ın Gazze zannettiği şehir Afrika Kıtası'nda çıkmıştı.

    Trump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktıTrump’tan Gazze skandalı! Prezervatif parası gönderdik Hamas bomba yaptı dedi O Gaza Mozambik’te çıktı

    ELON MUSK'TAN SKANDAL CEVAP: SÖYLEDİKLERİM YANLIŞ OLABİLİR

    Musk, "USAID'in Gazze'ye 50 milyon dolarlık prezervatif gönderdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı, aslında söz konusu bölgenin Mozambik'teki Gaza olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle ilk açıklamanızı düzeltebilir misiniz?" şeklindeki bir soruya "Öncelikle, bazen söylediğim şeyler yanlış olabilir ve bunları düzeltmek gerekir. Hepimiz hata yapabiliriz ancak önemli olan bu hataları hızlı bir şekilde düzeltmektir." cevabını verdi.

    Musk, söz konusu rakamın oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak "Herhangi bir yere 50 milyon dolarlık prezervatif göndermenin gerçekten gerekli olduğundan emin değilim. Bu, inanılmaz derecede büyük bir miktar. Eğer Gazze yerine Mozambik'e gönderildiyse o kadar da büyük bir sorun değil diyebilirim. Ama yine de neden böyle bir şey yapıyoruz?" şeklinde konuştu.

    Elon Musk, ReutersElon Musk, Reuters

    ELON ORTAYA ATTI TRUMP YAYDI

    Trump skandal açıklamasında "Hamas için prezervatif satın almak üzere Gazze'ye gönderilen 50 milyon doları tespit ettik ve durdurduk. Onları bomba yapma yöntemi olarak kullandılar. Ne dersiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

    Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, salı günü ilk basın brifinginde benzer bir iddiada bulunmuş ve Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) "Gazze'de prezervatifleri finanse etmek için yaklaşık 50 milyon vergi mükellefi dolarının kapıdan çıktığını" tespit ettiğini belirtmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

    O "GAZA" BU "GAZA" DEĞİL

    Arşivler açılında ABD'den Gazze'ye Trump'ın iddia ettiği para akışının olmadığı görülürken Trump'ın asılsız iddialarının arkasındaki skandal da ortaya çıkmıştı.

    Görsel El Cezire'den alınmıştırGörsel El Cezire'den alınmıştır

    ABD'nin hibe verilerine göre Mozambik'te faaliyet gösteren Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, 2021 yılından bu yana 83 milyon dolardan fazla finansman almış durumda. Bu fon, ülkenin Inhambane ve Gaza adlı iki bölgesinde yürütülen üreme sağlığı projelerine yönlendirilmiş olup hibe detaylarına göre finansmanın Eylül 2026'ya kadar devam etmesi öngörülüyor. Böylece Trump'ın Gazze'ye prezervatif gönderildiği yönündeki iddiası büyük bir gafı ortaya çıkarmıştı. Trump Mozambik'te bulunan Gaza şehri ile İngilizcede aynı şekilde yazılan Gazze'yi resmen birbirine karıştırdı.

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