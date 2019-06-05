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Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry dünyada gündem olmaya devam ediyor.
Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle hakkında son olarak dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Kraliyet ailesini yakından takip eden yorumcu Rob Shuter'ın iddiasına göre Meghan Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie'yi de alıp İngiltere'yi terk edecekler! İşte dünyanın konuştuğu bomba iddianın detayları...

05.06.2019 14:34 - Son Güncelleme: 05.06.2019 14:36
Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

Kraliyet ailesini yakından takip eden yorumcu Rob Shuter'ın ileri sürdüğüne göre Meghan Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie'yi de alıp İngiltere'yi terk edecek.

Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

Shuter, Sussex Düşesi'nin, ABD'ye taşınacağını ileri sürdü.

Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

Buna gerekçe olarak da Markle'ın, geleceğin kralı Prens William ile eşi Kate Middleton'ın gölgesinde kalmak istememesini gösterdi.

Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

Yorumcu Shuter, Düşes'in yakın çevresinde bulunan bir kaynağa dayandırarak " Meghan Markle, eltisi ile kayınbiraderinin ardından ikinci sırada yer almaktan dolayı mutlu olmadığını" ileri sürdü.

Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

Yorumcu, Meghan Markle'ın en büyük hedefinin Prens William ile Kate Middleton'dan uzaklaşmak olduğunu da iddia etti.

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