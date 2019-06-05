Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry dünyada gündem olmaya devam ediyor.

Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle hakkında son olarak dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Kraliyet ailesini yakından takip eden yorumcu Rob Shuter'ın iddiasına göre Meghan Markle, eşi Prens Harry ve oğlu Archie'yi de alıp İngiltere'yi terk edecekler! İşte dünyanın konuştuğu bomba iddianın detayları...

05.06.2019 14:34 - Son Güncelleme: 05.06.2019 14:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





