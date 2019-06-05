Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

İngiltere Başbakanı May, Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı için " Cesaret ve fedakarlıkları ile Normandiya sahilinde İkinci Dünya Savaşı'nda bir dönüm noktası yaratanları anmak için bir araya geleceğiz. Onlara olan borcumuzu asla unutmayacağımıza yemin edeceğiz" şeklinde konuştu.