GaleriDünya

Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

Dünya liderleri, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünü anmak için İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir araya geldi.

05.06.2019 16:47 - Son Güncelleme: 05.06.2019 16:51
Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

Dünya liderleri, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünü anmak için Kraliçe'nin daveti üzerine İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir araya geldi.

Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

Portsmouth'da düzenlenen etkinlik İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Başbakan Theresa May'in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

Resmi ziyaret için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'in yanı sıra 10 farklı ülkeden liderler ve üst düzey isimler Normandiya Çıkarması etkinliklerine katılıyor.

Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

İngiltere Başbakanı May, Normandiya Çıkarması'nın 75. yılı için " Cesaret ve fedakarlıkları ile Normandiya sahilinde İkinci Dünya Savaşı'nda bir dönüm noktası yaratanları anmak için bir araya geleceğiz. Onlara olan borcumuzu asla unutmayacağımıza yemin edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler

Trump, Normandiya Çıkarması için "75 yıl önce cesur Amerikalılar ve İngiliz vatanseverler bu adadan dünya tarihin en önemli savaşına doğru yola çıktılar." sözlerini sarf etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...
Dünyayı şoke eden iddia: Kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle ve eşi Prens Harry...