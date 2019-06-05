Tüm dünya anbean izliyor! Kraliçe davet edince oraya gittiler
Dünya liderleri, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünü anmak için İngiltere'nin Portsmouth kentinde bir araya geldi.
05.06.2019 16:47
- Son Güncelleme: 05.06.2019 16:51
Resmi ziyaret için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'in yanı sıra 10 farklı ülkeden liderler ve üst düzey isimler Normandiya Çıkarması etkinliklerine katılıyor.
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