'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

Son aylarda zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilere bir yenisi daha eklendi. "2030 yılından geldim" diyen Noah'ın ardından bu sefer de 2028 yılından geldiğini iddia birisi herkesi şoke etti. 2028'den geldiğini iddia eden kişinin gösterdiği cihaz kan dondurdu.

04.06.2019 23:29 - Son Güncelleme: 04.06.2019 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





