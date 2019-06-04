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'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

Son aylarda zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilere bir yenisi daha eklendi. "2030 yılından geldim" diyen Noah'ın ardından bu sefer de 2028 yılından geldiğini iddia birisi herkesi şoke etti. 2028'den geldiğini iddia eden kişinin gösterdiği cihaz kan dondurdu.

04.06.2019 23:29 - Son Güncelleme: 04.06.2019 23:30
'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşadığıni öne sürdüğü bazı deneyimlerinden bahsetti.

'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

9-10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor.

'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

Zaman yolcusu daha sonra, gelecekten geldiğini öne süren insanların geldikleri yıla ait bazı eşyaları da zaman zaman beraberinde getirdiklerini söylemesinden bahsediyor.

'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

Gelecekten getirilen cihaz ve eşyalardan bahseden zaman yolcusu kendi getirdiği cihazı gösteriyor.

'2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi! Kan donduran olay...

Zaman yolcusu alnında bulunan mavi parlak cismi dikkat çekiyor ve bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor.

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