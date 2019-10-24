Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?
Seyahat tutkunları 'Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi?', 'Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?' sorularının yanıtlarını arıyor... Türkiye'ye bir ülke daha vize kolaylığı sağladı ve böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yükseldi. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler.
24.10.2019 10:40
- Son Güncelleme: 24.10.2019 10:53
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Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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