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Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?

Seyahat tutkunları 'Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi?', 'Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?' sorularının yanıtlarını arıyor... Türkiye'ye bir ülke daha vize kolaylığı sağladı ve böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yükseldi. İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler.

24.10.2019 10:40 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:53
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?

Türkiye ile Surinam arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?

90 GÜN BOYUNCA VİZE YOK

Surinam'ın başkenti Paramaribo'da 21 Eylül 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?

Buna göre, söz konusu pasaportlara sahip Türk vatandaşları, Surinam'a seyahatlerinde ülkeye giriş tarihlerinden itibaren 90 gün boyunca vizeden muaf olacak.

Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?

116 ÜLKE VİZE İSTEMİYOR

Böylece Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülke sayısı 116'ya yükseldi.

Türkiye'ye bir ülkeden daha vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeden gidilen ülkeler hangileri 2019?

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

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