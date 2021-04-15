RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Dünya Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime kilitlendi. Mart ayında patlak veren gerilim devam ederken savaş için tarih bile verildi. Bölgeye Ukrayna Türk SİHA'larını yığarken Rusya da yarım milyon askeri harekete geçirerek son yarım yüzyılın en büyük hamlesini yaptı. Öte yandan Reuters ve AP dünyayı hayrete düşürecek fotoğraflar servis etti. Eli silahlı dev robotlar film sahnesi değil gerçek. İşte detaylar…

15.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 15.04.2021 09:58
Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Mart ayı sonunda ateşkesin havaya uçmasıyla patlak veren gerilimde fırtına gece yarısı dindi ancak cephe hattından gelen yeni fotoğraflar korkunun büyümesine yol açtı.

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Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Rus ordu televizyonu Zvezda, Karadeniz'deki savaş gemilerinden özel görüntüleri ekrana getirip 'Hızlı manevra: Karadeniz'de gemiler nasıl tatbikat yapıyor' başlıklı bir haber yayınladı.

Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Kırım açıklarında çekilen görüntülerde bölgenin gemi trafiğine kapatıldığını aktaran Zvezda, Rus ordusunun deniz üstündeki hedeflere füzeler ve gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.

Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Ukrayna sınırına on binlerce asker ve binlerce tank yığan Rusya lideri Vladimir Putin, Hazar Denizi filosundaki 15 savaş gemisini de Karadeniz'e çekip Kırım ve Azak Denizi çevresine konuşlandırmış durumda.

Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Kırım Sivastopol'da konuşlanan Rus savaş gemileri, üslerinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı.Karadeniz Filosu'nun tatbikatına, Rus savaş uçakları ve helikopterler de katılacak. Rus medyası, gövde gösterisinde Amiral Makarov fırkateyninin yanı sıra küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek, hava yastıklı füze gemisi Samum ve mayın tarama gemisi Ivan Golubets'in halihazırda Karadeniz'de olduğunu bildiriyor.