Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...
Dünya Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime kilitlendi. Mart ayında patlak veren gerilim devam ederken savaş için tarih bile verildi. Bölgeye Ukrayna Türk SİHA'larını yığarken Rusya da yarım milyon askeri harekete geçirerek son yarım yüzyılın en büyük hamlesini yaptı. Öte yandan Reuters ve AP dünyayı hayrete düşürecek fotoğraflar servis etti. Eli silahlı dev robotlar film sahnesi değil gerçek. İşte detaylar…
15.04.2021 09:58
- Son Güncelleme: 15.04.2021 09:58
Kırım Sivastopol'da konuşlanan Rus savaş gemileri, üslerinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı.Karadeniz Filosu'nun tatbikatına, Rus savaş uçakları ve helikopterler de katılacak. Rus medyası, gövde gösterisinde Amiral Makarov fırkateyninin yanı sıra küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek, hava yastıklı füze gemisi Samum ve mayın tarama gemisi Ivan Golubets'in halihazırda Karadeniz'de olduğunu bildiriyor.