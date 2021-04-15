Dünyanın gözü Rusya Ukrayna savaşında! Reuters ve AP fotoğrafları paylaştı! Eli silahlı dev robotlar, tanklar...

Kırım Sivastopol'da konuşlanan Rus savaş gemileri, üslerinden ayrılarak Karadeniz'e açıldı.Karadeniz Filosu'nun tatbikatına, Rus savaş uçakları ve helikopterler de katılacak. Rus medyası, gövde gösterisinde Amiral Makarov fırkateyninin yanı sıra küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek, hava yastıklı füze gemisi Samum ve mayın tarama gemisi Ivan Golubets'in halihazırda Karadeniz'de olduğunu bildiriyor.