RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hapishanede öldü

ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff'un fedaral hapishanede 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

14.04.2021 23:48 - Son Güncelleme: 15.04.2021 00:14
ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff öldü

Amerikan basını,dünyanın en büyük saadet zinciri şebekesini kurarak dolandırıcılık yapan Bernie Madoff'un 82 yaşında hapishanede öldüğünü aktardı. Bernie Madoff'un Kuzey Carolina, Butner'daki Federal Tıp Merkezinde doğal nedenlerden hayatını kaybettiği bildirildi.

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ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff öldü

65 MİLYAR DOLARLIK DOLANDIRICILIK (SAADET ZİNCİRİ)

Avukatları geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Madoff''u hapisten çıkarmak için dava açarken, mahkeme talebi reddetmişti. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edildi.

ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff öldü

SADECE 13 MİLYAR DOLAR KURTARILDI

Mahkeme tarafından atanan kayyum, yatırımcıların Madoff'un işine yatırdığı tahmini 17,5 milyar dolardan 13 milyarını geri almıştı.

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ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff öldü
ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff öldü