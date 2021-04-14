ABD’nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hapishanede öldü
ABD'nin en büyük mali dolandırıcısı olarak bilinen Bernie Madoff'un fedaral hapishanede 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
14.04.2021 23:48
- Son Güncelleme: 15.04.2021 00:14
65 MİLYAR DOLARLIK DOLANDIRICILIK (SAADET ZİNCİRİ)
Avukatları geçtiğimiz yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Madoff''u hapisten çıkarmak için dava açarken, mahkeme talebi reddetmişti. Kurduğu saadet zinciri şebekesiyle yaklaşık 65 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Madoff, binlerce kişiyi dolandırmaktan 150 yıla yakın cezaya mahkum edildi.