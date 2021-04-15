Ölüler kentinde 1700 yıllık gizem! İlk fotoğraflar geldi

"Ölüler kenti"nde 1700 yıllık gizem! İlk fotoğraflar geldi
Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) arkeologları, gizemini koruyan ve ölüler kenti olarak adlandırılan Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutluk Antik döneme ait mezarlık buldu.
15.04.2021 13:14
- Son Güncelleme: 15.04.2021 13:14
Fransız'da arkeologlar görenleri bir hayli şaşırtan bir keşfe imza attı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı arkeologlar, 1700 yıllık gizemi çözmeyi başardı.
Fransa'nın Korsika bölgesinde 'ölüler kenti' olarak adlandırılan bölgede çalışmalarda bulunan ekip ilginç bulgulara ulaştı.
Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan bölgede MS 300 ila 600 yılları arasında olduğu tahmin edilen mezarlık keşfedildi.
Keşfi ilginç kılan ise mezarlıktaki bedenlerin çömleklerin içerisinde bulunmasıydı.
YETİŞKİNLER DE GÖMÜLMÜŞ
Ekip bu şekilde gömülen 40 kişinin cansız bedenine ulaştı. Çoğunluğun çocuklardan oluştuğunu belirten ekip az da olsa bu şekilde gömülen yetişkinlerde olduğunu duyurdu.