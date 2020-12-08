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Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

İlk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ardından hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bugüne kadar dünya üzerinde 68 milyon kişiye bulaştı. Salgının ilk gününden bu yana süren aşı çalışmaları sonunda bugün tarihi bir an yaşanıyor. Bütün dünyanın gözü İngiltere'den gelecek haberlere çevrildi. Pfizer ve BioNTech ortalıklığı ile geliştirilen koronavirüs aşısına ilk resmi onayı veren İngiltere, tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başlıyor.

08.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 08.12.2020 11:31
Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başlıyor

Dünya nefesini tuttu, bu görüntüleri izliyor. Koronavirüs salgınının en önemli dönemeci tam da şu anda yaşanıyor. Koronavirüste ilk toplu aşılama başladı, herkes bu fotoğrafa kilitlendi.

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Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

Sky News'te yer alan bir habere göre, İngiltere'nin Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadına TSİ 09.31'de ilk Kovid-19 aşısı vuruldu.

Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

Burada konuşan Keenan, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak "İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

Aşının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle aşının yapılacağı öncelikli gruplar, randevu sistemiyle hastanelere taşınacak. Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk aşamada 800 bin Kovid-19 aşısının aşılama merkezlerine dağıtıldığını ve bu yılın sonuna kadar 2 milyon aşının teslim alınacağını umduklarını söylemişti.

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