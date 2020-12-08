Haberler Galeri Dünya Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı

İlk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ardından hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bugüne kadar dünya üzerinde 68 milyon kişiye bulaştı. Salgının ilk gününden bu yana süren aşı çalışmaları sonunda bugün tarihi bir an yaşanıyor. Bütün dünyanın gözü İngiltere'den gelecek haberlere çevrildi. Pfizer ve BioNTech ortalıklığı ile geliştirilen koronavirüs aşısına ilk resmi onayı veren İngiltere, tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başlıyor.

08.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 08.12.2020 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





