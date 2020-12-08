Dünyanın gözü İngiltere'de! Koronavirüste tarihi gün! Aşı kampanyası başladı
İlk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ardından hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bugüne kadar dünya üzerinde 68 milyon kişiye bulaştı. Salgının ilk gününden bu yana süren aşı çalışmaları sonunda bugün tarihi bir an yaşanıyor. Bütün dünyanın gözü İngiltere'den gelecek haberlere çevrildi. Pfizer ve BioNTech ortalıklığı ile geliştirilen koronavirüs aşısına ilk resmi onayı veren İngiltere, tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başlıyor.
Burada konuşan Keenan, herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak "İlk olmak benim için bir ayrıcalık. İsteyebileceğim en iyi erken doğum günü hediyesi. Bu, yılın büyük bir bölümünde tek başıma kaldıktan sonra Noel'de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebileceğim anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Aşının saklama koşullarındaki zorluk nedeniyle aşının yapılacağı öncelikli gruplar, randevu sistemiyle hastanelere taşınacak. Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk aşamada 800 bin Kovid-19 aşısının aşılama merkezlerine dağıtıldığını ve bu yılın sonuna kadar 2 milyon aşının teslim alınacağını umduklarını söylemişti.