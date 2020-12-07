Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti
Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Hindistan'da ortaya çıkan gizemli hastalık korku yaratıyor. Yüzlerce kişiyi hastanelik eden hastalığın nedeni anlaşılamamışken ortaya çıkan belirtiler korku filmlerini aratmayacak ürkütücülükte... Öte yandan hastalık nedeniyle ilk can kaybı da maalesef yaşandı.
07.12.2020 14:21
- Son Güncelleme: 07.12.2020 14:21
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 573'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 32 bin 981 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'e çıktı. Şimdiye kadar 9 milyon 139 bin 901 kişi iyileşti.
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