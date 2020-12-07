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Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Hindistan'da ortaya çıkan gizemli hastalık korku yaratıyor. Yüzlerce kişiyi hastanelik eden hastalığın nedeni anlaşılamamışken ortaya çıkan belirtiler korku filmlerini aratmayacak ürkütücülükte... Öte yandan hastalık nedeniyle ilk can kaybı da maalesef yaşandı.

07.12.2020 14:21 - Son Güncelleme: 07.12.2020 14:21
Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

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Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 573'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 32 bin 981 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'e çıktı. Şimdiye kadar 9 milyon 139 bin 901 kişi iyileşti.

Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti

Ülke koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanırken ortaya çıkan yeni ve gizemli bir hastalıksa panik yarattı.

Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin Eluru şehrinde gizemli bir hastalık, 1 kişinin ölümüne, ani bilinç kaybı, titreme ve ağızda köpürme gibi belirtilerle yaklaşık 300 kişinin de ağırlaşarak hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Hindistan'da görülen gizemli hastalıkta bir kişi hayatını kaybetti

The Times of India'nın haberine göre cumartesi günü Eluru şehrinde bir hastanın ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle hayatını kaybetmesinin ardından 300'e yakın kişi de aynı şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

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