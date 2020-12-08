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Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor: Nikol Paşinyan için yolun sonu

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor... Haftalardır protestoların dinmediği Ermenistan'da bugün beklenen oldu ve Dağlık Karabağ savaşında yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan'a verilen süre doldu. Ermeni göstericiler başkent sokaklarını doldururken Azerbaycan yenilgisinin baş sorumlusu olarak görülen Paşinyan'ın görevi bırakıp istifa etmesi isteniyor...

08.12.2020 18:46 - Son Güncelleme: 08.12.2020 19:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





