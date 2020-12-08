Haberler
Galeri
Dünya
Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor: Nikol Paşinyan için yolun sonu
Karabağ hezimeti sonrası Ermenistan'da sular durulmuyor: Nikol Paşinyan için yolun sonu
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor... Haftalardır protestoların dinmediği Ermenistan'da bugün beklenen oldu ve Dağlık Karabağ savaşında yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan'a verilen süre doldu. Ermeni göstericiler başkent sokaklarını doldururken Azerbaycan yenilgisinin baş sorumlusu olarak görülen Paşinyan'ın görevi bırakıp istifa etmesi isteniyor...
08.12.2020 18:46
- Son Güncelleme: 08.12.2020 19:03
Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan'a yenilmesinin ardından zor günler geçiriyor.
44 gün süren çatışmalardan sonra Azerbaycan karşısında tarihi bir yenilgi alarak işgal ettiği topraklardan bir bir çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da sular durulmuyor.
Rusya'nın ve Fransa'nın kapısını defalarca çalan ancak istediğini elde edemeyen Başbakan Paşinyan'a tanınan süre doldu, yenik lider tamamen köşeye sıkışmış durumda.
Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes sonrası büyük bir kaos yaşanan Ermenistan'da protesto gösterileri neredeyse 1 aydır devam ediyor.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla sivil itaatsizlik eylemleri başlattı.