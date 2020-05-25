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ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

ABD'de Müslümanlar, koronavirüs nedeniyle "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi. Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu. New Jersey bölgesinde de "Darul-Islah" Camisi çevresinde "araçta bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.

25.05.2020 08:22 - Son Güncelleme: 25.05.2020 08:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





