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ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

ABD'de Müslümanlar, koronavirüs nedeniyle "araçlarından inmeden bayramlaşma" şeklinde organize edilen etkinliklerde bir araya geldi. Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu. New Jersey bölgesinde de "Darul-Islah" Camisi çevresinde "araçta bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.

25.05.2020 08:22 - Son Güncelleme: 25.05.2020 08:28
ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralı çerçevesinde toplu bayram etkinliklerinin yapılmadığı ABD'de bu yıla "arabada bayramlaşma" (drive thru) damgasını vurdu.

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ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

Ülke genelinde hemen tüm eyaletlerdeki Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, araçlarından inmeden bayramlaşmanın yapıldığı ve çocuklara bayram hediyelerinin verildiği buluşmalarda bir araya gelme fırsatı buldu.

ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

AMERİKA DİYANET MERKEZİNE YOĞUN İLGİ
Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Washington, Maryland ve Virginia bölgesinde yaşayan yüzlerce Türk ve Amerikalı Müslümanın uzaktan bayramlaşma mekanı oldu.

ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

Merkeze araçlarıyla gelip uzun bir araç kuyruğu oluşturan Müslümanlar, çocuklara bayram hediyelerinin dağıtıldığı etkinlikte bayram neşesini yaşadı.

ABD'deki Müslümanlar corona virüs salgını nedeniyle araçlarından inmeden bayramlaştı

Öte yandan New York/New Jersey bölgesinde de "Darul-Islah" Camisi çevresinde "araçta bayramlaşma" etkinliği düzenlendi.

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