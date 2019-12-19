Dünya Putin'in bilgisayarındaki bu görüntüyü konuşuyor

Fotoğrafları Kremlin Basın Bürosu paylaştı ama ekrandaki görüntü büyük bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

FOTOĞRAFLARDAN ANLAŞILDI

67 yaşındaki Putin'in hem makamında hem de Novo-Ogaryovo'daki başkanlık konutundaki bilgisayarlarında kadük işletim sistemli bilgisayarlar kullandığı, Kremlin basın sözcülüğünün yayımladığı fotoğraflardan anlaşıldı.