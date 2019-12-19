Dünya Putin'in bilgisayarındaki bu görüntüyü konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisayarındaki görüntü dünyada manşet oldu! Putin'in ekranındaki görüntü büyük bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Fotoğrafları Kremlin Basın Bürosu paylaştı. Peki Putin'in bilgisayarındaki görüntü neden gündem oldu? Ekranda ne vardı? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf ve detayları...
19.12.2019 14:47
- Son Güncelleme: 19.12.2019 14:47
Fotoğrafları Kremlin Basın Bürosu paylaştı ama ekrandaki görüntü büyük bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.
FOTOĞRAFLARDAN ANLAŞILDI
67 yaşındaki Putin'in hem makamında hem de Novo-Ogaryovo'daki başkanlık konutundaki bilgisayarlarında kadük işletim sistemli bilgisayarlar kullandığı, Kremlin basın sözcülüğünün yayımladığı fotoğraflardan anlaşıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, hacker'ların saldırısına uğrama riskine rağmen hâlâ Microsoft'un beş yıl önce desteklemeyi bıraktığı eski işletim sistemi Windows XP'nin kurulu olduğu bilgisayarlar kullandığı ortaya çıktı. Microsoft, 18 yıl önce çıkardığı Windows XP için güvenlik güncellemesi yapmayı Nisan 2014'te durdurmuştu.
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