Trump'ın başı azil süreci ile belada! Demokratlar neden ABD Başkanı'nı yargılamakta ısrarlı?

McConnell, "Ben tarafsız bir jüri değilim. Bu siyasi bir süreç. Tüzel bir durum yok. Temsilciler Meclisi azletmek için taraflı bir siyasi karar aldı. Senato'da da ağırlıklı olarak taraflı bir sonuç çıkacağı beklentisindeyim" dedi.

Prof. Tobias, meselenin taraflı bir kutuplaşmaya dönüşmesinin "tedirgin edici" olduğunu söyledi:

"Senato'daki bazı Cumhuriyetçiler oylarını nasıl kullanacaklarını açıkladılar. Henüz hiçbir ifadeyi dinlemediler, hiçbir kanıtı görmediler ve hiçbir tartışma yürütmediler.

"Dolayısıyla jüri olacaklarsa, şimdiden sonucun ne olacağına karar vermiş olmaları tedirgin edici."