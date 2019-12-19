Trump'ın başı azil süreci ile belada! Demokratlar neden ABD Başkanı'nı yargılamakta ısrarlı?
Donald Trump, ABD'nin tarihinde Temsilciler Meclisi'nin hakkında azil kararı verdiği ve Senato'da yargılanacak olan üçüncü Başkan oldu. Peki Trump'ın görevden alınması mümkün mü? Seçmenin oyu değişir mi? Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçilerdeyken, Demokratlar neden ABD Başkanı'nı yargılamakta ısrarlı?
ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Trump'ı, kişisel kazanımları için Ukrayna'ya baskı yapmak ve Kongre'nin yürüttüğü soruşturmaları engellemeye çalışmakla suçladı.
Kongre üyelerinin neredeyse tamamı partilerinin çizgileri doğrultusunda oy kullandı. Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin tüm üyeleri azil kararına karşı ret oyu kullandı.
Trump'ın görevden alınması neden zayıf bir ihtimal?
ABD Başkanı'nın görevden alınması için Senato'daki üçte iki çoğunluk gerekiyor.
Senato'da 100 üye var. Cumhuriyetçiler 100 sandalyenin 53'üne sahip. Trump'ın görevden alınması için Demokratların 67 senatörün desteğine ihtiyacı var.
Bu da, Demokratların 45 oyu ile bağımsızların 2 oyuna ek olarak, 20 Cumhuriyetçinin de Demokratlardan yana oy kullanması anlamına geliyor.
BBC'ye konuşan Virgina Richmond Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Carl Tobias şimdilik böyle bir denklemin mümkün görünmediğini söyledi.
Senatörlerin yargı sürecinde tarafsız jüriler gibi davranması gerekse de, Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell azil sürecinin taraflı olduğunu söyleyip argümanları duyduktan sonra "tarafsız kalmayacağı" uyarısında bulundu.
McConnell, "Ben tarafsız bir jüri değilim. Bu siyasi bir süreç. Tüzel bir durum yok. Temsilciler Meclisi azletmek için taraflı bir siyasi karar aldı. Senato'da da ağırlıklı olarak taraflı bir sonuç çıkacağı beklentisindeyim" dedi.
Prof. Tobias, meselenin taraflı bir kutuplaşmaya dönüşmesinin "tedirgin edici" olduğunu söyledi:
"Senato'daki bazı Cumhuriyetçiler oylarını nasıl kullanacaklarını açıkladılar. Henüz hiçbir ifadeyi dinlemediler, hiçbir kanıtı görmediler ve hiçbir tartışma yürütmediler.
"Dolayısıyla jüri olacaklarsa, şimdiden sonucun ne olacağına karar vermiş olmaları tedirgin edici."