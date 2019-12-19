Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...
ABD Başkanı Donald Trump, siyasi kimliğiyle değil daha çok magazinel kimliği ile konuşuluyor. Her daim sosyal medyanın dilinde olan Donald Trump'ın The Simpsons'la olan bağlantısı, öldüğüne dair haberleri hatırlarsınız. Trump yine sosyal medyanın gündeminde. ABD liderinin korktuğu başına geldi, tüm dünyanın anbean izlediği tarihi oylama öncesinde 'Trump to Jesus' etiketi Twitter'da en çok paylaşılan etiketler arasına girdi.
19.12.2019 12:43
- Son Güncelleme: 19.12.2019 13:04
Başkan'ın görevden alınması için Senato'nun üçte iki çoğunlukla karar vermesi gerekiyor. Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmayı istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatıldı.
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