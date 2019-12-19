Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

Başkan'ın görevden alınması için Senato'nun üçte iki çoğunlukla karar vermesi gerekiyor. Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmayı istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatıldı.