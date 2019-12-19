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Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi kimliğiyle değil daha çok magazinel kimliği ile konuşuluyor. Her daim sosyal medyanın dilinde olan Donald Trump'ın The Simpsons'la olan bağlantısı, öldüğüne dair haberleri hatırlarsınız. Trump yine sosyal medyanın gündeminde. ABD liderinin korktuğu başına geldi, tüm dünyanın anbean izlediği tarihi oylama öncesinde 'Trump to Jesus' etiketi Twitter'da en çok paylaşılan etiketler arasına girdi.

19.12.2019 12:43 - Son Güncelleme: 19.12.2019 13:04
Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

ABD Temsilciler Meclisi tarihi oylamada Başkan Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullandı. Görevi kötüye kullanma ve Kongre'nin görevini engelleme suçlamalarıyla itham edilen Trump'ın koltuğunu bırakması için 229 temsilci 'evet' oyu verdi.

Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

Böylece Trump, Senato'da yargılanmasına karar verilen tarihteki üçüncü ABD Başkan oldu. Görevi kötüye kullanma suçlaması, 197'ye karşı 230 oyla kabul edilirken, Kongre'nin çalışmasını engelleme suçlaması 198'e karşı 229 oyla kabul edildi.

Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

Bu sonuçlarla Temsilciler Meclisi üyeleri, büyük ölçüde partilerinin tavrına uygun oy kullanmış oldu. Şimdi Senato'da 'mahkeme' tarzı bir süreç yaşanacak.

Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

Başkan'ın görevden alınması için Senato'nun üçte iki çoğunlukla karar vermesi gerekiyor. Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmayı istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatıldı.

Donald Trump'ı peygambere benzetti! Kıyamet koptu...

Trump hakkında daha önce Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda azil sürecinin başlatılabileceği belirtiliyordu.

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