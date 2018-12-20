Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Teröristler kadın turistlere tecavüz etti...
Dünya, 4167 metre yükseklikteki Toubkal Zirvesi yakınlarında kafası kesilen kadın turistlerin görüntüleriyle şoka uğradı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 17:08:15
Yaşları 24 ve 28 olan sırt çantalı iki kadın turist, ünlü dağda çadır kurdu.
Bölgenin en yüksek dağında çadırlarında kamp yapan kadınlar, gece yarısı önce gürültü duydu.
Ardından bir grup erkek çadıra girdi.
Dünya, kafası kesilen turist kadınların görüntüleriyle şoka uğradı.
Dünyada birçok yeri gezen Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ile Norveçli Maren Ueland'ın son durağı, Kuzey Afrika'nın en yüksek zirvesi Atlas Dağları'ydı.