İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Kate Middleton zehirleniyor! İşte o büyük sır
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin son dönemde en gözde isimlerinden biri olan Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton'ın özel hayatına dair her detay ince ince araştırılıyor. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ile sorun yaşadığı iddia edilen Kate Middleton'ın büyük bir sırrı ortaya çıktı. Kate Middlleton sarayda zehileniyormuş. Hem de bile bile! İşte detaylar.
Bazı zamanlarda yaşından büyük görünen, bazı zamanlarda da gayet genç bir görünüm sergileyen Middleton, meğer son dönemin giderek yükselen trendlerinden birini yani arı zehiri kullanıyormuş cildi için.
Town& Country adlı sitenin iddia ettiğine göre üç çocuk annesi 37 yaşındaki Middleton; arı zehri içeren krem ve serumlar kullanarak cildinin genç görünmesini sağlıyormuş.
Sadece cildi için değil formunu korumak için başvurduğu bütün yöntemler merak konusu Düşes'in. Üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten üç hafta sonra Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe katılan Middleton, eskiden giydiği bir elbiseyi tercih ederek herkesi şaşırtmıştı. Durum böyle olunca da inceliğini nasıl koruduğu hep merak edilmişti.
Konunun uzmanları da bu konuda yorum yapmıştı. Bazı kadın doğum uzmanlarına göre kadınların bir bölümü doğum yaptıktan sonra kısacık zamanda eski kilolarına dönecek kadar şanslı. Aslına bakılırsa bu şansı da kendileri yaratıyorlar. Burada kilit nokta hamilelik sırasında sağlıklı beslenmek ve fazla kilo almamak için çaba göstermek.