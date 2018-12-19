İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Kate Middleton zehirleniyor! İşte o büyük sır

Sadece cildi için değil formunu korumak için başvurduğu bütün yöntemler merak konusu Düşes'in. Üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten üç hafta sonra Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününe katılan Middleton, eskiden giydiği bir elbiseyi tercih ederek herkesi şaşırtmıştı. Durum böyle olunca da inceliğini nasıl koruduğu hep merak edilmişti.