Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

24 yaşındaki Danimarkali Dane Louisa Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland, bir Norveç üniversitesinde açık hava rehberi olmak için eğitim görüyorlardı ve Marakeş'te Atlas dağlarına doğru yürüyüşe çıkmışlardı.

