Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!
Önceki gün dünya, 4167 metre yükseklikteki Toubkal Zirvesi yakınlarında kafası kesilen kadın turistlerin görüntüleriyle şoka uğradı. Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland öldürülmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. peki, Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? İşte detaylar...
21 Aralık 2018 Cuma, 15:49:20 Güncelleme: 15:53:58
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