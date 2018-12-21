Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

Önceki gün dünya, 4167 metre yükseklikteki Toubkal Zirvesi yakınlarında kafası kesilen kadın turistlerin görüntüleriyle şoka uğradı. Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland öldürülmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. peki, Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? İşte detaylar...

21 Aralık 2018 Cuma, 15:49:20 Güncelleme: 15:53:58
Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

Dünya, 4167 metre yükseklikteki Toubkal Zirvesi yakınlarında kafası kesilen kadın turistlerin görüntüleriyle şoka uğradı.

Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

Fas'ın önemli turizm merkezi Marakeş'te iki genç kız vahşice öldürüldü. Cinayetlerin önce cinsel saldırı nedeniyle işlendiği sanıldı. Ancak ortaya çıkan video DEAŞ'ı işaret etti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

24 yaşındaki Danimarkali Dane Louisa Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland, bir Norveç üniversitesinde açık hava rehberi olmak için eğitim görüyorlardı ve Marakeş'te Atlas dağlarına doğru yürüyüşe çıkmışlardı.

Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

Ancak iki genç kız pazartesi günü Imlil köyünün yakınlarında vahşi şekilde öldürülmüş olarak bulundu.

Danimarkalı Dane Louisa Jespersen ile Norveçli Maren Ueland nasıl katledildi? Fas'taki cinayetin detayları ortaya çıktı!

Cesetlerden birinin kafası kesilmişti. Tanıklar, Marakeş'ten üç erkeğin kadınlara yakın kamplarda görüldüğünü söyledi.

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