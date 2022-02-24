Dünya basını Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatını böyle gördü

New York Times, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor" başlığını kullandı.



Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.



Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı.