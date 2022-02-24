Dünya basını Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatını böyle gördü
Dünya Karadeniz'de yaşanan Ukrayna ve Rusya gerilimine odaklanmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Ukrayna'ya bombardıman başladı. Birçok kentte patlama sesleri duyulurken birçok kişi ülkeyi terk etti bazıları ise evlerinin sığınaklarına saklandı. Peki Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı dünya basını nasıl gördü? İşte detaylar...
24.02.2022 12:56 - Son Güncelleme: 24.02.2022 12:56
New York Times, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor" başlığını kullandı.
Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.
Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı.
The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi" başlığını kullandı.
Fransız gazetesi Le Figaro, "Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi" manşetiyle okuyucularını karşıladı.