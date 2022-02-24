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Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...

Savaş yine sivilleri vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedefte. Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Liviv'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Diğer yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama ve siren sesleri duyuldu.

24.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:45
Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

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Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...

Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu

Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...

Rusya'nın başlattığı askeri operasyonun ardından Kiev'de duyulan patlama sesleri nedeniyle paniğe kapılan halk, kenti terk etmeye başladı.

Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...

İşte kenti terk edenler...

Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...
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