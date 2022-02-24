Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı! Büyük kaçış...
Savaş yine sivilleri vurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda sivil yerleşim yerleri de hedefte. Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Liviv'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Diğer yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama ve siren sesleri duyuldu.
24.02.2022 10:45 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:45