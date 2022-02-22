Donbass neden önemli? Rusya’nın Ukrayna’yı işgal rotaları hangileridir? Rusya-Ukrayna savaşı nasıl sonuçlanır?

200 YILDA ÇIKARILAN FOSİL YAKIT MİKTARI

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın dördüncü büyük maden alanı olarak tanımlanan Donbas, uzun süredir Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezi ve önemli bir kömür üreticisi konumunda bulunuyor.

200 yılı aşkın bir süredir bölgeden yaklaşık 15 milyar ton fosil yakıt çıkarıldığı tahmin ediliyor ve son olarak kömür rezervinin yaklaşık 100 milyon ton olduğu düşünülüyor.