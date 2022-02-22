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Haberler Dünya Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

Son dakika haberine göre Rusya lideri Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı. Ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi. Yapılan açıklamada, "Luhansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" denildi. Talimatın ardından Rus askerlerinin Luhansk'a girdiği belirtildi.

22.02.2022 10:23 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:26
Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

Ukrayna krizi ve ABD ile Rusya arasındaki gerginliğin yanı sıra soruna diplomatik çözüm bulunması konusundaki arayışlar devam ederken, Kremlin, ani bir manevrayla farklı bir adım attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Moskova yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk'ın tanınmasına karar verdi.

Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

Söz konusu açıklama, Kremlin tarafından, Donetsk ve Luhansk'ın ayrılıkçı Rus liderlerinin Putin'e yaptıkları "halk cumhuriyetlerinin bağımsız ülkeler olarak tanınması" çağrısının ardından yapıldı.

Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

PUTİN'DEN OPERASYON EMRİ
Bu kararın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, Donbas'taki durumun çok kritik olduğu belirterek, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır" dedi.

Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler

Putin, Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya toprağı olduğunu savunarak, Ukrayna krizini anlamak için tarihe başvurmak gerektiğini kaydetti. Rus lider, modern Ukrayna'nın tamamen Rusya tarafından oluşturulduğunu vurguladı, Ukrayna'nın Bolşevikler tarafından Rusya'dan koparılarak oluşturulduğunu anımsatarak "Kimse halka sormadı" dedi. Putin, ardından Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı.

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