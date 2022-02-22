Dünya anbean takip ediyor: Rus askerleri Ukrayna’ya girdi! İşgal kapıda mı? İşte ilk görüntüler
Son dakika haberine göre Rusya lideri Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı. Ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi. Yapılan açıklamada, "Luhansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" denildi. Talimatın ardından Rus askerlerinin Luhansk'a girdiği belirtildi.
22.02.2022 10:23 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:26
Putin, Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya toprağı olduğunu savunarak, Ukrayna krizini anlamak için tarihe başvurmak gerektiğini kaydetti. Rus lider, modern Ukrayna'nın tamamen Rusya tarafından oluşturulduğunu vurguladı, Ukrayna'nın Bolşevikler tarafından Rusya'dan koparılarak oluşturulduğunu anımsatarak "Kimse halka sormadı" dedi. Putin, ardından Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı.