Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna’daki durum istisna! İşte iki ülke arasındaki krizin 2013’e uzanan geçmişi

Putin, Ukrayna'nın dış güçler sebebiyle istisna olduğunu söyledi.

"UKRAYNA DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Putin dün yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü halkın soyulduğunu görüyoruz. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Batıdan gelen kararlar doğrultusunda yönetilen bir ülke haline dönüştü. Önemli kararlar üzerinde Batı söz sahibi. Donbas ve Luhans bölgesindeki iki cumhuriyeti kabul ediyorum. Lütfen ateşi kesin, aksi takdirde mevcut rejim dökülen tüm kandan sorumlu olacaktır."