Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'daki durum istisna! İşte iki ülke arasındaki krizin 2013'e uzanan geçmişi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi. Putin'in Ukrayna'daki Rusya yanlısı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıması başlangıcı 2013'e dayanan krizi zirveye taşıdı. 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmada yaklaşık 15 bin kişi öldü. İşte tarih tarih Rusya-Ukrayna hattındaki kriz ve çatışmaların seyri...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyunda Rusya'nın eski SSCB ülkelerinin egemenliğini desteklemediğine ilişkin ifadeler yer aldı.
TASS haber ajansının aktardığı habere göre Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.
Putin, Ukrayna'nın dış güçler sebebiyle istisna olduğunu söyledi.
"UKRAYNA DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"
Putin dün yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı;
"Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü halkın soyulduğunu görüyoruz. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Batıdan gelen kararlar doğrultusunda yönetilen bir ülke haline dönüştü. Önemli kararlar üzerinde Batı söz sahibi. Donbas ve Luhans bölgesindeki iki cumhuriyeti kabul ediyorum. Lütfen ateşi kesin, aksi takdirde mevcut rejim dökülen tüm kandan sorumlu olacaktır."
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesi merkezli (sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti) kriz 2013'e uzanıyor.
Dönemin Rusya yanlısı Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in, Avrupa Birliği (AB) ile daha fazla ekonomik entegrasyon amaçlayan bir anlaşmayı reddetmesi üzerine Kasım 2013'te başkent Kiev'de protestolar başladı.