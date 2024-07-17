Donald Trump’a saldırı içeriden mi düzenlendi? CIA ve Gizli Servis hedefte: O görüntüler medyayı salladı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından komplo teorileri havada uçuşuyor. Saldırıyı engelleyemeyen Gizli Servis hezimeti dolayısıyla açık hedef haline gelirken son iddialar ise soru işaretlerini artırdı. Trump saldırısı ile ilgili son olarak üç teori ortaya atıldı. Görüntülerle desteklenen teorilerde hem Gizli Servis hem de CIA üzerindeki şüpheler artarken akıllara tek bir soru geldi: Trump'a saldırıyı içeriden birileri mi düzenledi?
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ettikçe soru işaretleri ve komplo teorileri daha da artıyor.
Trump'a suikast girişimi, 13 Temmuz 2024, 18.11, Butler-Pensilvanya
GİZLİ SERVİS Mİ CIA Mİ? TRUMP'A SALDIRIYI KİM DÜZENLEDİ?
Trump'a yönelik saldırının engellenememesi dolayısıyla Gizli Servis adeta hedef tahtasına oturtuldu. Öyle ki Trump'a yönelik saldırının ABD Dış Güvenlik Servisi CIA tarafından düzenlendiği dahi iddia edildi.