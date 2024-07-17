Huysuz Kral Charles! İngiliz Parlamentosu’nun resmi açılışında Kraliyet Ailesi krizi: Uşağa öyle bir baktı ki…

Kraliyet Ailesi üst üste skandallar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Lordlar Kamarası'nda düzenlenen Parlamento açılışına katılan İngiltere Kralı III. Charles, uşağında bakışı ile gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eşi Kraliçe Camilla'ya paltosunu giymekte zorlandığı için attığı bakış ile gündeme gelen Kral III. Charles, bu kez de uşağına yönelik tavrı ile İngiliz basınına damga vurdu. İşte, İngiltere'yi karıştıran o bakış…