Huysuz Kral Charles! İngiliz Parlamentosu’nun resmi açılışında Kraliyet Ailesi krizi: Uşağa öyle bir baktı ki…

Kraliyet Ailesi üst üste skandallar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Lordlar Kamarası'nda düzenlenen Parlamento açılışına katılan İngiltere Kralı III. Charles, uşağında bakışı ile gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde eşi Kraliçe Camilla'ya paltosunu giymekte zorlandığı için attığı bakış ile gündeme gelen Kral III. Charles, bu kez de uşağına yönelik tavrı ile İngiliz basınına damga vurdu. İşte, İngiltere'yi karıştıran o bakış…
Kral III. Charles, son günlerde gündeme agresif davranışları ile damga vuruyor.
HUYSUZ KRAL CHARLES
Lordlar Kamarası'nda düzenlenen Parlamento açılışına katılan Kral III. Charles, cübbesi ile ilgilenen uşağı tersledi.
UŞAĞA ÖYLE BİR BAKTI Kİ…
75 yaşındaki Charles, tören öncesinde kıyafetleri giydirilirken aniden elini çekti ve kıyafetini yerleştirmeye çalışan uşağı saf dışı bıraktı.