Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…

Donald Trump saldırısında ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ı Pensilvanya mitinginde hedef alan suikastçının yeni görüntüleri yayımlandı. 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un Trump'ı vurmadan önce yaptıkları görenleri şoke ederken Trump'ı korumakla görevli olan Gizli Servis üzerindeki şüpheleri ise had safhaya çıkardı. İşte, suikastçı Crooks'un son anları…