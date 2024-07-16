Trump saldırısında şoke eden detay! Gizli Servis artık kendisini kurtaramaz: Suikastçı eski başkanı vurmadan önce öyle bir şey yaptı ki…

Donald Trump saldırısında ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ı Pensilvanya mitinginde hedef alan suikastçının yeni görüntüleri yayımlandı. 20 yaşındaki suikastçı Thomas Matthew Crooks'un Trump'ı vurmadan önce yaptıkları görenleri şoke ederken Trump'ı korumakla görevli olan Gizli Servis üzerindeki şüpheleri ise had safhaya çıkardı. İşte, suikastçı Crooks'un son anları…
ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
SUİKASTÇININ KONUMU DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
İngiliz Daily Mail'in ulaştığı görüntülerde Trump'ı vuran suikastçı Thomas Matthew Crooks'un hedefine ne kadar yaklaştığı ortaya çıktı.
Pensilvanya'nın Butler kentinde düzenlenen seçim mitingi sırasında destekçilerine hitap ederken vurulan Trump'ın görüntülerinde ortaya çıkan merdiven Gizli Servis ile ilgili şüpheleri de artırdı.