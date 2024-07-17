Donald Trump’a saldırı içeriden mi? CIA ve Gizli Servis hedefte: Jill Biden birinci şüpheli! O görüntüler medyayı salladı

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından komplo teorileri havada uçuşuyor. Saldırıyı engelleyemeyen Gizli Servis hezimeti dolayısıyla açık hedef haline gelirken son iddialar ise soru işaretlerini artırdı. Trump saldırısında ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın parmağı olduğu iddia edilirken saldırı ile ilgili son olarak üç teori ortaya atıldı. Görüntülerle desteklenen teorilerde hem Gizli Servis hem de CIA üzerindeki şüpheler artarken akıllara tek bir soru geldi: Trump'a saldırıyı içeriden birileri mi düzenledi?